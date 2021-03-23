Кияни та мешканці 7 областей мають завжди бути у масках, коли не дома

Маски для всіх / кадр з т/с Watchmen

Уряд розширив перелік карантинних обмежень "червоної зони" та зобов'язав носити захисну маску на вулицях та в парках.

Про це йдеться в урядовій постанові.

В одному з пунктів постанови вказується, що заборонено «перебування на територіях загального користування без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно».

Обмеження діятимуть у парках (гідропарках, лугопарках, лісопарках, парках культури й відпочинку, спортивних, національних, історичних тощо).

Також маскового режиму доведеться дотримуватися на території пам’яток культурної й історичної спадщини, майданів, площ, бульварів, вулицях, дорогах, пляжах, кладовищах.

Станом на 23 березня у «червоній» зоні перебувають Київ, а також 7 областей: Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Одеська, Сумська та Чернівецька.