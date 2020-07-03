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Кива в перерывах между съемом проституток профинансировал отдых женщины с мамой и ребенком

03 июля, 20:05
Илья Кива в роли "папика" - фото 1
Илья Кива в роли "папика" / соцсети

Народный депутат из партии Медведчука Илья Кива засветил свою переписку, которая пролила свет на личную жизнь скандального парламентария.

Следили за Ильей Кивой фотокорры издания Цензор. В итоге получили жирный улов. Оказалось, что Илья Кива во время заседания парламента в перерывах между голосованиями за увольнение Смолия и Терещенко переписывался с некой "Яной Блядинской" - именно так иронично записана женщина в телефонной книге Кивы, не оставляя сомнений в роде и характере своих занятий.

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От собеседницы Кива для отчетности получил фото купающегося ребенка, а в ответ направил следующее сообщение: "3000 тебе + 7500 лагерь + 5... Дима + 1000 твоя мама. 16 000 - потраченные деньги на этой неделе на тебя. Содержание и нахождение охранника 1500 - еженедельно + ежемесячная зарплата. + оплата аренды дома".

Кива в перерывах между съемом проституток профинансировал отдых женщины с мамой и ребенком - фото 202273

Трудовые будни Кивы / Фото - Цензор

Кива в перерывах между съемом проституток профинансировал отдых женщины с мамой и ребенком - фото 202274

Море, дети и проститутки / Фото - Цензор

Кива в перерывах между съемом проституток профинансировал отдых женщины с мамой и ребенком - фото 202275

На отдых женщины, ее (его?) ребенка и ее мамы (тещи?) Кива спустил почти весь свой месячный оклад / Фото - Цензор

Пока Кива переписывался с содержанкой ему пришло оповещение от тelegram-канала Models market channel. Это российский Telegram-канал, позиционирующий себя как "агентство свиданий с моделями" - за столь громким описанием скрывается закрытый чат по найму проституток вип-класса.

Как отмечают эксперты "Цензора", для того, чтобы присоединиться к каналу, нужно отправить его создателям 500 долларов, чтобы стать "ультра-топ клиентом" – 1500 долларов.

Отметим, что ранее Киву ловила за куда более неблаговидным делом - народный депутат онанировал в стенах Рады, пользуясь неприкосновенностью своего мандата.

Также следует добавить, что это человек официально имеет справку о психическом нездоровье, но это никак не помешало ему пролезть в парламент.

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Илья Кива Секс Верховна Рада паноптикум проституция Новости Украина
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