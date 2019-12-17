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Киву судили за взятку, но ему помогла психбольница - СМИ

11:25
Киву судили за взятку, но ему помогла психбольница - СМИ - фото 1
Киву судили за взятку, но ему помогла психбольница - СМИ

В декабре 2013 г. Октябрьский суд Полтавы признал Илью Киву виновным в получении взятки. Однако его спасла психбольница.

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Об этом сообщает "Бигус.инфо".

По данным источника, упомянутое преступление имело в место в 2011 г., когда Кива занимал должность начальника Управления защиты прав потребителей в Полтавской области.

Однако несмотря на тяжесть проступка обвиняемого, суд ограничился штрафом на сумму в 10 тыс. грн., сославшись на то, что тот "находился на лечении в Полтавской областной клинической психиатрической больницы с диагнозом последствия черепно-мозговой травмы с психопатизацией личности, является инвалидом 2 группы, имеет болезненное состояние здоровья вследствие перенесенных закрытых черепно-мозговых травм".

Киву судили за взятку, но ему помогла психбольница - СМИ - фото 192912

Отметим, что Кива неоднократно отрицал свои проблемы со психическим здоровьем. Однако его поступки говорят об обратном. Так, в 2016 г. он показал на видео, как делать наркотики, а в 2019 г., сстав нардепом ОПЗЖ, политик удовлетворил свои половые нужды прямо на заседании Рады.

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Илья Кива суд Оппозиционная платформа - За життя Новости Украина
Бигус. инфо
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