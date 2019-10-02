Кива показал "Слугам народа", что такое интеллект (ВИДЕО)

Кива придумал, как не светить переписку журналистам

Одиозный нардеп от партии рыгов "Оппозиционная платформа - За жизнь" Илья Кива в среду, 2 октября, немало удивил абсолютно всех, продемонстрировав свои умственные способности. Причем, судя по всему, показатели IQ Кивы несколько выше, чем у многих "слуг народа".

Во время сегодняшнего заседания Верховной Рады полоумного соратника Авакова и пособника Медведчука Илью Киву застукали за кажущимися на первый взгляд странными манипуляциями возле мест парламентариев от "Слуги народа".

Впрочем, нелепые подергивания ручками на уровне пояса от Кивы оказались ничем иным как печатанием сообщений на смартфоне. А позу спиной к трибуне ВР нардеп принял для того, чтобы спрятать экран телефона от камер журналистов. И хотя выглядело это со стороны несколько по-дебильному, хитрость оппоблоковца к желаемому результату привела: его месседжи о "х*е в ж*пу" достоянием общественности не стали. Тем не менее, опытные работники СМИ засняли успешную попытку Кивы спратяться от их камер.

На своей странице в Facebook фотокорреспондент Ян Доброносов выложил видосик с участием нардепа.