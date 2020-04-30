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Кива отрицает блокировку своих счетов: Но факты говорят о другом

Вчера, 22:40
Кива отрицает блокировку своих счетов: Но факты говорят о другом - фото 1
Кива отрицает блокировку своих счетов: Но факты говорят о другом

Нардеп от "ОПЗЖ" Илья Кива отрицает блокировку своих счетов из-за неуплаты судебного сбора по делу защиты чести и достоинства Екатерины Гандзюк.

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Об этом политик заявил в эфире NewsOne.

"Пока мои счета все работают ... Карточка моя зарплатная работает, а других счетов у меня нет", - сказал нардеп.

Однако постановление Соломенского суда свидетельствует об обратном.

"Наложить арест на денежные средства находящиеся на открытых счетах а также на
средства на счетах которые будут открыты после вынесения постановления об аресте средств
должника кроме средств содержащиеся на счетах, на который наложен арест или обращения взыскания на которые запрещено законом и принадлежат должнику", - говорится в документе.

Напомним, 30 апреля юристы компании "Миллер" сообщили, что на средства нардепа Ильи Кивы наложен арест с целью обеспечения уплаты судебного сбора по иску отца активистки Екатерины Гандзюк по делу о защите чести и достоинства.

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Илья Кива Убийство Гандзюк Новости Украина
Украинская правда
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