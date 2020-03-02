Кива получит подозрение от ГБР: Что известно?

Кива получит подозрение от ГБР: Что известно?

В понедельник, 2 марта, следователи ГБР вручат подозрение нардепу от "ОПЗЖ" Илье Киве.

Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

"По поручению Генерального прокурора следователь Государственного бюро расследований 27 февраля 2020 с соблюдением требований ст. 135 УПК Украины вызвал на 14:00 ч. 2 марта 2020 народного депутата Украины для вручения письменного уведомления о подозрении ", - говорится в сообщении.

Как уточнили в ГБР, 22 января 2020 глава ГПУ возбудил уголовное производство по факту избиения гражданина народным депутатом Украины Ильей Кивой.

22 января, нардеп от "ОПЗЖ" Илья Кива подрался с ветераном АТО в столичном кафе MOCCO. И получил по лицу.

В этот же день политик написал заявление в полицию и изложил свою версию событий. Подробности читайте по ссылке.