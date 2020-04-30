Суд арестовал счета Кивы в банках из-за дебильных высказываний о Екатерине Гандзюк

Кива остался без доступа к банковским счетам

В четверг, 30 апреля, Соломенский районный суд Киева рассмотрел иск отца убитой политиками-коррупционерами Екатерины Гандзюк против одиозного и малоразумного нардепа от ОПЗЖ Ильи Кивы.

О результатах тяжбы сообщили сегодня на странице юридической компании Miller, которые представляли в суде сторону погибшей активистки.

В заявлении адвокатов сказано, что суд постановил арестовать счета соратника Авакова и Медведчуказа безосновательные обвинения в адрес умершей, которые прозвучали в эфире телеканала "Эспресо" в 2018-м году. Тогда Кива заявил: "Я знаю, что Гандзюк сидела на разворовываниы городского бюджета", чем вызвал бурю негодования у ее родственников и знакомых.

Поскольку в ходе судебных разбирательств было доказано, что Кива опорочил честь и достоинство Гандзюк, его обязали заплатить 1409 гривен 60 копеек, а также принести свои извинения и опровергнуть недостоверную информацию. Само собой, ватоголовый экс-мент пальцем о палец не ударил, чтобы исправиться. Поэтом сегодня судьи приняли решение о блокировке всех его банковских счетов.

"Если Илья Кива не выполнит решение суда в полной мере, в орган предварительного расследования будет сообщено о совершении последним уголовного преступления в соответствии со ст. 382 УК Украины "Невыполнение судебного решения", - отметили в компании.

Напомним, 4 ноября 2018-го умерла Екатерина Гандзюк. Летом на нее было совершено покушение - девушку облили кислотой. Гандзюк получила ожоги 30% тела и попала в реанимацию. Инцидет имел большой резонанс и дал повод в очередной раз говорить о бездействии МВД. Гандзюк была последовательным критиком МВД, рассказывала о коррупции в херсонской полиции.

По факту преступления было возбужено дело о хулиганстве, однако позднее под давлением общественности оно было переквалифицировано на покушение на убийство.

Киллеров в итоге поймали, как и организаторов преступления. Заказчиком убийства, как считали следователи, является экс-глава Херсонского облсовета Владислав Мангер. Правда, его поначалу прикрывали связанные с БПП люди, а затем - "Слуги народа". Уголовное дело против местного царька пытается слить генпрокурор Ирина Венедиктова.