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Китайский вирус дошёл до Штатов

08:40
Коронавирус из Китай зафиксирован в США - фото 1
Коронавирус из Китай зафиксирован в США

Смертельно опасный коронавирус, который ранее был неизвестен человечеству, распространяется по миру с рекордной скоростью.

Вспышка заболевания, которое уже унесло жизни нескольких человек, и поразило несколько сотен пациентов, произошла в китайском городе Ухань. Именно оттуда привёз вирус в свою страну гражданин США.

Коронавирус из Китая: Как не заболеть?

Как сообщают источники The New York Times, после поездки в регион, где зафиксировали первые случаи заражения, мужчина почувствовал симптомы болезни.

На прошлой неделе его госпитализировали с пневмонией, а уже в понедельник, 20 января, врачи лабораторно подтвердили, что он болен коронавирусом.

Имя заболевшего местные власти не называют, как и не говорят о том, заразил ли пациент ещё кого-либо. Впрочем, в Штатах к делу уже приступили эксперты из центра по контролю заболеваний, которые занимаются обеспечением карантина и недопущением распространения болезни.

Напомним, 22 января состоится заседание комитета по чрезвычайным ситуациям ВОЗ в связи с новыми случаями болезни и заявлениями о возможной передаче возбудителя инфекционной болезни от человека к человеку".

Как известно, случаи заражения коронавирусом, о котором ранее не знало человечество, уже зафиксировали в Таиланде, Южной Корее и Японии. Нулевой пациент, который разнес болезнь, подцепил ее на оптовом морском рынке в Ухани.

Медики утверждают, что респираторный синдром похож на вирус SARS, который в 2002-м году унес жизни 774 человек, а поразил 8 тысяч 98.

Британские ученые считают, что официальные данные могут и близко не совпадать с реальностью, а уже сейчас количество зараженных может достигать отметки в 1700 человек.

Для того, чтобы обезопасить себя от заражения, людям советуют не прикасаться к животным, тщательно готовить продукты, а также избегать контактов с зараженными.

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Китай США болезнь Медицина врачи Новости Мир
The New York Times
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