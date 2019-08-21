Украинских моряков готовят к отправке – РосСМИ

Украинских моряков готовят к отправке – РосСМИ

Украинских пленных моряков готовят к отправке на Родину.

Об этом сообщают РосСМИ со ссылкой на инсайд.

По данным источников, Команде Зе удалось согласовать вызволение моряков после последней телефонной беседы с Владимиром Путиным.

А пока что перспективы кажутся не столь радужными. Как сообщается адвокат пленных Николай Полозов, Московский городской суд продлил арест наших моряков до конца октября.

Предполагаемый обмен (на кого именно – не уточняется) будто бы состоится уже до конца августа. На данный момент идет подготовка "обменных списков".

А пока что эта и

Отметим, что возвращение пленных является одним из стержневых пунктов программы "Слуги народа". Все предыдущие переговоры на данную тему заходили в тупик: РФ на словах допускала такую возможность, но на недопустимых условиях.

Позиция нашего МИДа по данному вопросу неизменна: украинские моряки – военнопленные и подлежат немедленному освобождению.

Наши притязания поддержал и Трибунал ООН. Однако РФ отказалась следовать вердикту, заявив, что международная Фемида не уполномочена решать подобные вопросы.