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Украинских моряков готовят к отправке – РосСМИ

17:40
Украинских моряков готовят к отправке – РосСМИ - фото 1
Украинских моряков готовят к отправке – РосСМИ

Украинских пленных моряков готовят к отправке на Родину.

Танкер РФ: СБУ оправдалась за отпущенных моряков

Об этом сообщают РосСМИ со ссылкой на инсайд.

По данным источников, Команде Зе удалось согласовать вызволение моряков после последней телефонной беседы с Владимиром Путиным.

А пока что перспективы кажутся не столь радужными. Как сообщается адвокат пленных Николай Полозов, Московский городской суд продлил арест наших моряков до конца октября.

Украинских моряков готовят к отправке – РосСМИ - фото 186348

Предполагаемый обмен (на кого именно – не уточняется) будто бы состоится уже до конца августа. На данный момент идет подготовка "обменных списков".

А пока что эта и

Отметим, что возвращение пленных является одним из стержневых пунктов программы "Слуги народа". Все предыдущие переговоры на данную тему заходили в тупик: РФ на словах допускала такую возможность, но на недопустимых условиях.

Позиция нашего МИДа по данному вопросу неизменна: украинские моряки – военнопленные и подлежат немедленному освобождению.

Наши притязания поддержал и Трибунал ООН. Однако РФ отказалась следовать вердикту, заявив, что международная Фемида не уполномочена решать подобные вопросы.

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