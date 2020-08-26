Кипр и Египет ужесточили въезд украинцев из-за коронавируса

Украину массово относят к странам "красной зоны"

Пока в Польше лишь предупреждают о скором включении Украины в список стран "красной зоны", находящиеся в топ-3 среди самых популярных курортов среди наших сограждан страны Кипр и Египет отреагировали на провал борьбы с коронавирусом жесткими методами.

Как заявили сегодня на странице посольства Украины в Египте, с 1 сентября для въезда в страну украинцы будут обязаны иметь при себе сертификаты ПЦР-теста об отсутствии у них COVID-19.

Анализ должен быть сделан не позднее, чем за 48 часов до прибытия в страну, а к сертификатам присутствуют весьма серьезные требования: их должны выдавать в официальных лабораториях, зарегистрированных в Украине. От прохождения ПЦР-тестов не освобождаются ни члены экипажей морских судов, ни самолетов.

При этом приезд граждан нашей страны для туризма власти Египта не запрещен.

А вот на Кипре отдыхающих из Украины видеть не хотят. Пересечение границы островной республики с 1 сентября будет доступен только для постоянно проживающих там граждан и членам их семей, украинцам с видом на жительство, а также родственникам легально живущих на Кипре граждан.

Как известно, с момента фактического отказа украинцев от карантинных мер и решения властей об ослаблении ограничений вопреки растущей статистике заражений, тенденция к распространению вируса выросла до пугающих масштабов. Тем не менее, в минздраве продолжают делать вид, что ничего не происходит, поясняя резкие скачки выявленных новых заболевших "сокращением очереди анализа тестов" и нарушением карантина со стороны простого люда. Правда, власть имущие сами систематически пренебрегают написанными собою же правилами. Так, президент вместе с верхушкой ОПУ регулярно тусит без масок и даже заходил в кафе в компании санитарного врача Виктора Ляшко до официального разрешения работы таких заведений.

Из-за тотального не соблюдения карантина, а также идиотского подхода власти к проблеме Украина попала на первые места среди стран Европы по уровню прироста зараженных и оказалась на девятой позиции в мире.

Что же касается усиления карантина, то в любом из городов оно происходит только на словах: ночные клубы продолжают свою работу как в Харькове, так и в Киеве, а также других населенных пунктах. Во многих ресторанах и посетители, и сотрудники обходятся без масок и не соблюдают социальную дистанцию.