Из-за роста инфицированных: Польша готовится прекратить авиасообщение с Украиной

Польша отнесет Украину к "красной зоне"

Со вторника, 1 сентября, власти Польши намерены полностью закрыть авиасообщение с нашей страной, поскольку ситуацию с распространением коронавируса в Украине считают слишком опасной.

Как заявил сегодня министр иностранных дел Польши, с сегодняшнего дня Варшава отказалась от перелетов с 43 странами мира, где количество заражений коронавирусом на 100 тысяч человек населения за две недели превышает 50.

Украина к таким показателям стремительно приближается, а цифры статистики пока еще не достигли критической отметки только из-за относительно небольшого количества проводимых тестов.

По словам министра Рау Збигнева, авиасообщение прекращено с Люксембургом, Молдовой, Сербией, Черногорией, Россией, Китаем, Боснией и Герцеговиной, а также другими государствами. Среди же перечня стран, которые наверняка попадут в "красную зону" с 1 сентября, находятся Украина, Албания, Бельгия, Мальта, Монако, Румыния, Франция и Хорватия.

Тенденции же к уменьшению количества больных в Украине нет. За последние пару дней снижается только цифра выявленных случаев новых инфицированных.

Как известно, с момента фактического отказа украинцев от карантинных мер и решения властей об ослаблении ограничений вопреки растущей статистике заражений, тенденция к распространению вируса выросла до пугающих масштабов. Тем не менее, в минздраве продолжают делать вид, что ничего не происходит, поясняя резкие скачки выявленных новых заболевших "сокращением очереди анализа тестов" и нарушением карантина со стороны простого люда. Правда, власть имущие сами систематически пренебрегают написанными собою же правилами. Так, президент вместе с верхушкой ОПУ регулярно тусит без масок и даже заходил в кафе в компании санитарного врача Виктора Ляшко до официального разрешения работы таких заведений.

Из-за тотального не соблюдения карантина, а также идиотского подхода власти к проблеме Украина попала на первые места среди стран Европы по уровню прироста зараженных и оказалась на девятой позиции в мире.

Что же касается усиления карантина, то в любом из городов оно происходит только на словах: ночные клубы продолжают свою работу как в Харькове, так и в Киеве, а также других населенных пунктах. Во многих ресторанах и посетители, и сотрудники обходятся без масок и не соблюдают социальную дистанцию.