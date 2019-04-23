Опасный киллер вышел на свободу под залог

22:27 23 апреля,

Опасный киллер вышел на свободу под залог

15 апреля в Киевской области задержали мужчину, заподозренного в подготовке покушения. Через неделю его отпустили под залог.

Об этом сообщил замглавы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин.

По данным правоохранителя, 41-летний преступник был готов стопроцентно совершить преступление. Его задержали, но 23 апреля он был отпущен под залог в 192 100 грн.

Полицейский объяснил почему.

"Очень демократичный подход нашего законодательства к преступникам в течение десятилетий позволяет им вести криминальные войны между двумя львовскими преступными кланами - "Морды" и "Копыто, Доллара". В результате погибают и исчезают как преступники, так и обычные невинные охранники. После этого руки может опустить любой - прокуратура, суд ... Но мы - никогда, мы будем двигаться дальше!", -сокрушается Аброськин.

Напомним, Владимир Зеленский поделился с журналистами своими планами на будущее Порошенко. В случае победы на выборах, конечно.

По словам комика, Порошенко и Ко грозит "посадка" лишь в случае их виновности.

"Если они виновны, однозначно. Есть Свинарчуки и так далее, которые грабили нашу армию, поднимали себе деньги на крови ребят. Однозначно. Я думаю, что будет большой ошибкой, если действующий президент будет мешать нам это делать. Огромной ошибкой. Я поэтому вам и сказал, что у них там связи, вы же прекрасно понимаете, разные, толстые и тонкие. Поэтому я считаю, что на его месте я бы ушел из политики",- заявил шоумен.