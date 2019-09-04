Кабмин уволил Кличко. Раскрыты детали

Кабмин уволил Кличко – Лещенко

В среду, 4 сентября, Кабмин уволил мэра Киева Виталия Кличко.

Об этом сообщил Сергей Лещенко в своем Telegram-канале.

"КЛИЧКО - НА ВЫХОД

Сегодня новое правительство Гончарука поддержало решение об увольнении Виталия Кличко с должности киевской государственной администрации. Решение теперь за президентом Зеленским. Встречи с Джулиани не помогли. А вы за снятие Кличко с городской администрации?", - написал журналист.

Позже информацию об отставке Кличко подтвердил и премьер Алексей Гончарук.

"Решение команды и окончательное решение будет принимать президент, но у меня нет никаких сомнений, что в Киеве не прекратились коррупционная практика и в Киеве до сих пор существуют группы влияния, которые на самом деле слишком сильно влияют на деятельность администрации", - заявил политик.

Как все начиналось

В конце июля между Офисом президента и мэрией Киева произошел сильнейший конфликт. По словам главы Глава ОП Андрея Богдана он будто бы попросил Кличко отказаться от надсмотра "смотрящих". Оправдываясь, мэр Киева сказал, что сделать ничего не может и предложил Богдану взятку в 20 млн. долл.

Однако это версия главы ОП. А что же заявил сам мэр?

А Кличко очень возмутился, заявив обратное, дескать наоборот, Богдан приходил к нему, чтобы поставить в КМДА свою "крышу".

В дальнейшем дело дошло до угроз уволить мэра. В августе Кабмин должен был поставить точку в этом нелегком споре, однако он предпочел не принимать никаких решений.

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