Киевский университет выдал фиктивный диплом "адвокату" из Львова (ФОТО)

Елена Живко - фейковый "адвокат"

Активно действующая во Львове юрист Елена Живко оказалась обладательницей липового диплома одного из самых престижных высших учебных заведений страны - КНУ имени Тараса Шевченко. Судя по всему, в универе просто торганули "корочкой", которая дала юристу возможность несколько лет работать адвокатом.

На основании фейкового диплома Живко получила лицензию адвоката, но работать исключительно по специальности не пошла. Вместо этого она весьма активно устраивала свою жизнь, спутываясь с политиками и превратившись в итоге в сомнительную активистку.

Бывшая помощница одного из львовских депутатов получила право на адвокатскую деятельность в октябре 2012-го и козыряла она при этом именно дипломом Киевского национального. При этом в некоторых СМИ Живко упоминала, что училась во Львове.

Журналисты издания ZAXID.NET подали запрос во Львовский национальный университет им. И. Франко, где получили ответ, что среди студентов и выпускников юрфака никакой Елены Живко нет и не было.

В Киеве она также не училась, поскольку с 2006 по 2011 активно работала во Львове. Как оказалось, 14 лет назад будущая "адвокатша" поступила во Львовский институт МАУП, но хватило ее буквально на два года. Со сторого курса ее отчислили за непосещение занятий. Как же получилось, что спустя два года после вылета из частного ВУЗа девушка стала дипломированным специалистом? Ответ на этот вопрос весьма прост.

Хотя, само собой, в архиве Центра научно-технической информации никакой дипломной работы Живко не существует, во внутренную электронную базу университета фамилию фейковой студентки все же включили. В 2011 году. При этом в годы ее "поступления" на юрфаке было только одно бюджетное место, которое занял другой учащийся, а никаких данных об обучении "адвокатши" нет, как проплат за ее обучение или истории посещения занятий и оценок.

Выяснилось, что для Живко просто "решали" диплом через фирмы, которые занимается подобными вещами. На условиях анонимности один из сотрудников такой компании признался, что именно через него пытались совершить коррупционное преступление:

- К нам обращались от имени этой телки. Просили срочно сделать диплом магистра юрфака КНУ. Люди были серьезные. Наши парни взяли этот заказ. Единственное условие, что если это магистратура, то до этого должен быть чистый диплом бакалавра. От них условие было, чтобы диплом магистра тоже был полностью чистый – полный комплект. Но когда подошёл момент ехать в университет закрывать вопрос, выяснилось, что диплом бакалавра у неё не чистый. В КНУ включили заднюю и сказали, что магистра делать не будут, так как есть риски. Вариант был сделать фиксу, но заказчикам был нужен только чистый. Наши парни вернули деньги и больше они по ней к нам не обращались.