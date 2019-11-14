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Киевлянину дали 6 лет. Он неудачно "пошутил" о метро

Вчера, 22:20
Киевлянину дали 6 лет. Он неудачно "пошутил" о метро - фото 1
Киевлянину дали 6 лет. Он неудачно "пошутил" о метро

Днепровский суд Киева осудил мужчину на 6 лет лишения свободы за заведомо ложное сообщение о минировании столичного метро.

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Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры столицы.

«Установлено, что в июле 2018 указанный гражданин сообщил по спецлинии «102» о подготовке взрыва на станции метро «Гидропарк» КП «Киевский метрополитен».По результатам проверки указанного сообщения взрывных устройств и взрывоопасных веществ на данной станции не обнаружено», - говорится в сообщении учреждения.

Позже правоохранители обнаружили незадачливого шутника. Им оказался мужчина, который уже ранее привлекался к ответственности за аналогичное правонарушение.

Отметим, что звонки о минировании метрополитена регулярно поступают по адресу правоохранителей, которые не могут проигнорировать подобные вызовы.

Кто "терроризирует" метро и вокзалы?

Чаще всего анонимные звонки о минировании совершают душевнобольные лица или «шутники» .

Киевлянину дали 6 лет. Он неудачно 'пошутил' о метро - фото 191299

Саперы на выезде

Однако некоторые эксперты не исключают провокаций из-за рубежа (России - прим. ред.) для сеяния паники среди украинцев.

Напомним, киевский "минер" храмов найден и обезврежен.

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метро суд минирование прокуратура Киев Новости Украина
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