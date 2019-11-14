Киевлянину дали 6 лет. Он неудачно "пошутил" о метро

Киевлянину дали 6 лет. Он неудачно "пошутил" о метро

Днепровский суд Киева осудил мужчину на 6 лет лишения свободы за заведомо ложное сообщение о минировании столичного метро.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры столицы.

«Установлено, что в июле 2018 указанный гражданин сообщил по спецлинии «102» о подготовке взрыва на станции метро «Гидропарк» КП «Киевский метрополитен».По результатам проверки указанного сообщения взрывных устройств и взрывоопасных веществ на данной станции не обнаружено», - говорится в сообщении учреждения.

Позже правоохранители обнаружили незадачливого шутника. Им оказался мужчина, который уже ранее привлекался к ответственности за аналогичное правонарушение.

Отметим, что звонки о минировании метрополитена регулярно поступают по адресу правоохранителей, которые не могут проигнорировать подобные вызовы.

Кто "терроризирует" метро и вокзалы?

Чаще всего анонимные звонки о минировании совершают душевнобольные лица или «шутники» .

Саперы на выезде

Однако некоторые эксперты не исключают провокаций из-за рубежа (России - прим. ред.) для сеяния паники среди украинцев.

Напомним, киевский "минер" храмов найден и обезврежен.