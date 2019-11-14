Киевлянину дали 6 лет. Он неудачно "пошутил" о метро
Днепровский суд Киева осудил мужчину на 6 лет лишения свободы за заведомо ложное сообщение о минировании столичного метро.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры столицы.
«Установлено, что в июле 2018 указанный гражданин сообщил по спецлинии «102» о подготовке взрыва на станции метро «Гидропарк» КП «Киевский метрополитен».По результатам проверки указанного сообщения взрывных устройств и взрывоопасных веществ на данной станции не обнаружено», - говорится в сообщении учреждения.
Позже правоохранители обнаружили незадачливого шутника. Им оказался мужчина, который уже ранее привлекался к ответственности за аналогичное правонарушение.
Отметим, что звонки о минировании метрополитена регулярно поступают по адресу правоохранителей, которые не могут проигнорировать подобные вызовы.
Кто "терроризирует" метро и вокзалы?
Чаще всего анонимные звонки о минировании совершают душевнобольные лица или «шутники» .
Саперы на выезде
Однако некоторые эксперты не исключают провокаций из-за рубежа (России - прим. ред.) для сеяния паники среди украинцев.
Напомним, киевский "минер" храмов найден и обезврежен.