Киев заволокло смогом и смрадом: Что происходит

Киев заволокло смогом и смрадом: Что происходит

В воскресенье, 20 сентября, в Дарницком районе Киева загорелась свалка. Столицу заволокло смрадное облако дыма. На данный момент спасатели ГСЧС продолжают борьбу с огнем.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС г. Киева.

"По состоянию на 08:00 21 сентября, из-за пожара на свалке в Дарницком районе, в некоторых районах города наблюдается значительное задымление, потому, что пожар частично перекинулся на торфяники. Сейчас открытого огня нет. Продолжается тушение отдельных очагов тления, с привлечением специальной инженерной техники. На месте от ГСЧС работают 4 пожарных автоцистерны, автомобиль и 22 пожарные", - говорится в сообщении.

Что было ранее?

20 сентября в 12:45 в Дарницком районе столицы загорелась свалка площадью 500 м. кв. На данный момент продолжаются работы по тушению пожара.

Напомним, пожары на Луганщине уничтожили десятки домов, несколько человек погибло – ВИДЕО.