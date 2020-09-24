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Киев вышел из оранжевой зоны карантина

21:00
Киев вышел из оранжевой зоны карантина - фото 1

Вечером в четверг, 24 сентября, чиновники провели заседание профильной комиссии и снова пересмотрели деление Украины на зоны карантина. Хотя никаких существенных улучшений по всей стране и в отдельно взятых регионах никто не зафиксировал, целый ряд городов вывели из-под весьма жестких ограничений.

Как написал в своем Telegram-канале министр Кабинета министров Олег Немчинов, новый раздел регионов по уровню опасности распространения коронавируса начнет действовать с 28 сентября.

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В госкомиссии решили, что в красную зону нужно в очередной раз внести Тернополь и Бережаны Тернопольской области. При этом в региональном центре уже множество раз пытались внедрить более жесткие ограничения, но местные власти всегда на них забивали.

В оранжевой зоне оказались вся Черновицкая и Тернопольская области, а также почти половина Одесской. В эту зону попали Ивано-Франковск, Сумы, Харьков, Ужгород и Хмельницкий.

Что же касается Киева, то его в прямом смысле этого слова вернули из оранжевой в желтую зону. Поскольку за всю неделю показатели заболеваемости в столице ни на йоту не улучшились.

Как известно, после решения властей об ослаблении ограничений вопреки растущей статистике заражений, а также "усталости общественности от карантина", тенденция к распространению вируса выросла до пугающих масштабов. Тем не менее, в минздраве продолжают делать вид, что ничего не происходит, поясняя резкие скачки выявленных новых заболевших "сокращением очереди анализа тестов" и нарушением карантина со стороны простого люда. Правда, власть имущие сами систематически пренебрегают написанными собою же правилами. Так, президент вместе с верхушкой ОПУ регулярно тусит без масок и даже заходил в кафе в компании санитарного врача Виктора Ляшко до официального разрешения работы таких заведений.

Из-за тотального не соблюдения карантина, а также идиотского подхода власти к проблеме Украина попала на первые места среди стран Европы по уровню прироста зараженных и оказалась на девятой позиции в мире.

Усиление же карантина в любом из городов происходит только на словах: ночные клубы продолжают свою работу как в Харькове, так и в Киеве, а также других населенных пунктах. Во многих ресторанах и посетители, и сотрудники обходятся без масок и не соблюдают социальную дистанцию.

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