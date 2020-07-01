Киев усилил карантин: Что изменится?

Киев усилил карантин: Что изменится?

В среду, 1 июля, столичная власть усилила карантинные меры, направленные на борьбу с коронавирусом в Киеве.

Об этом глава КГГА Виталий Кличко сообщил в Telegram.

Согласно постановлению правительства, власти Киева приняли решение об усилении противоэпидемических мероприятий в Киеве:

ограничено время работы заведений общественного питания и развлекательных заведений ( в том числе , кинотеатров ) - до 22.00

проведение массовых мероприятий культурного , развлекательного , спортивного, рекламного характера - с 22.00. ограничено



Как подчеркнул Виталий Кличко, данные ограничения являются вынужденными мерами, направленными на сдерживание распространения болезни.

Отметим, что….

На сегодняшний день в столице зарегистрировано 5 138 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом, 101 лишь за последние сутки.

Несмотря на сложную ситуацию в стране, и в Киеве в частности, украинское правительство пока не планирует возвращаться к жесткому карантину образца марта-апреля 2020 г.