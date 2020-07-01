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Киев усилил карантин: Что изменится?

12:47
Киев усилил карантин: Что изменится? - фото 1
Киев усилил карантин: Что изменится?

В среду, 1 июля, столичная власть усилила карантинные меры, направленные на борьбу с коронавирусом в Киеве.

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Об этом глава КГГА Виталий Кличко сообщил в Telegram.

Согласно постановлению правительства, власти Киева приняли решение об усилении противоэпидемических мероприятий в Киеве:

  • ограничено время работы заведений общественного питания и развлекательных заведений (в том числе, кинотеатров) - до 22.00
  • проведение массовых мероприятий культурного, развлекательного, спортивного, рекламного характера - с 22.00.ограничено


Как подчеркнул Виталий Кличко, данные ограничения являются вынужденными мерами, направленными на сдерживание распространения болезни.

Отметим, что….

На сегодняшний день в столице зарегистрировано 5 138 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом, 101 лишь за последние сутки.

Киев усилил карантин: Что изменится? - фото 202149

Несмотря на сложную ситуацию в стране, и в Киеве в частности, украинское правительство пока не планирует возвращаться к жесткому карантину образца марта-апреля 2020 г.

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