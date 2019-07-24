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Киев оставят без воды. Найди свой адрес

16:20
Киев оставят без воды. Найди свой адрес - фото 1
Киев оставят без воды. Найди свой адрес

Жителям Киева на несколько дней отключат воду. Но далеко не всем. Сообщаем адреса и время плановых работ Киевводоканала.

График отключения горячей воды 2019 в Киеве

24 июля с 9.30 до 20.00 - ул. Покровская, 5, 9; пер. Зелинского;

24 июля с 9.00 до 22.00 - ул. Туполева, 19, 21;

25 июля с 9.00 до 24.00 - ул. Предславинская, 9, 11, 12, 13, 14, 21/23, 26, 26А, 27, 28; ул. Лабораторная, 8, 11;

ул. Большая Васильковская, 81А, 89;

25 июля с 9.00 до 23.50 - пр-т. Героев Сталинграда, 12А; ул. Оболонская Набережная, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73;

27 июля с 8.00 до 24.00 - ул. Ильенко, 36, 36/1, 38, 40, 42, 4.

Киевводоканал просит всех жителей столицы отнестись с пониманием к временным недоубствам. А мы будем вас и дальше держать в курсе всех событий.

Напомним, Кличко грозится "уйти". Названо условие.

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