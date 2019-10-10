Катастрофа MH17: Зеленский встретился в министром из Нидерландов

Зеленский обсудил с Блоком дорасследование украинского вопроса в деле MH17

На следующий день после объявления о том, что Нидерланды собираются дорасследовать роль Украины в гибели 298 пассажиров и членов экипажа сбитого русскими "Боинга" на Донбассе президент Украины пообщался с главой МИД страны Стефом Блоком.

Сумел ли лидер Зе команды договориться с ударившим по Украине в политическом смысле государством, неизвестно.

В Офисе президента утверждают, что встреча была отменной, хотя сам факт дорасследования после выдачи русским обвиняемого в деле о гибели MH17 говорит о значительном ухудшении отношений.

В ходе встречи Владимир Зеленский дипломатично благодарил Нидерланды за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также соблюдение санкций за оккупацию Крыма и войну на Донбассе. Тем не менее, никакой конкретики по поводу переговоров, касающихся крушения MH17 представители президента не предоставили, зато о готовности наращивать работу бизнеса между собой рассказали весьма подробно.

Как известно, после выдачи русским Владимира Цемаха, который проходил по делу о сбитом самолете в качестве обвиняемого, некоторые депутаты парламента Нидерландов обвинили Украину в содействии преступникам. А спустя примерно месяц после этого даже глава МИД Стеф Блок, выступавший против всевозможных дорасследований, заявил о том, что "роль нашей страны нужно изучить". При этом, как утверждает министр, Амстердаму придется сотрудничать с русскими.

Напомним, что пассажирский лайнер МН17 был сбит из ЗРК "Бук" в июле 2014 г.; погибло 298 людей. Сразу после трагедии боевики попытались переложить вину на Украину, однако их доводы оказались несостоятельными.

В июле 2019 г. Украина передала Нидерландам уголовное дело по "Боингу". Примерно в это же время СБУ задержала боевика "ДНР" Владимира Цемаха, который дал важные свидетельские показания о гибели лайнера. Позже террорист был обменян на украинских узников Кремля в формате "35 на 35".