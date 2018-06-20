Каша из топора войны: Почему претензии афганцев и шахтеров - не по адресу

17:25 , Сегодня , Сегодня

Автор Без Табу анализирует события вторника под Верховной Радой, которые едва не завершились штурмом парламента, и приходит к выводу, что митингующие обратились не по адресу. Впрочем, это не отменяет других вопросов к властям.

Вчерашние события под зданием парламента заставили о многом задуматься и многое вспомнить. Правда, сравнение с Америкой и ветеранами войны во Вьетнаме в кои-то веки уже не напрашивалось. Во-первых, тамошние демонстрации с обеих сторон баррикады были борьбой за нечто неосязаемое и моральное, а не материальное. Во-вторых, никто в здравом уме не стал бы ломиться в Капитолий и устраивать хаос. Наконец, американские политики в отличие от наших как-то охотнее учатся на собственных ошибках.

Огнеопасного шоу под Радой могло бы и не быть, реализуй новая власть согласно требованиям эпохи проект монетизации льгот. Но пока даже с транспортными вопросами все получается слишком криво. Участникам АТО/ООС выделяют на месяц жалкие копейки, на которые они по Киеву полноценно смогут передвигаться дней пять-шесть, если еще есть силы и желание идти до ближайшей станции метро пешком, а не подъезжать трамваем или троллейбусом. На остальных пока и вовсе махнули рукой – слишком много народу подпадает под монетизацию, а это все-таки колоссальные затраты всевозможных ресурсов - от денежного до человеческого.

Льготы для «воинов – интернационалистов» давно являются камнем преткновения. С одной стороны, многие из десятков тысяч оставшихся ныне в живых ветеранов попадали в Афганистан не по собственной воле и практически принудительно. Но должна ли Украина нести какую-то ответственность за преступные деяния (а фактическая оккупация Афганистана таковой является) несуществующего уже государства в том числе перед своими гражданами? В странах Балтии, к примеру, изначально пришли к нулевому варианту: война была не наша, мы никого туда не слали и ничего делать не обязаны. Однако там и процент населения, принимавшего участие в десятилетней войне, вписывался в статистическую погрешность. Да и были это в основном не вписавшие в суверенные балтийские реалии этнические русские.

К слову, еще один хороший вопрос: а сколько во вторник под парламентом было настоящих участников бесполезного афганского похода? Самым молодым участникам той войны сейчас пятьдесят, а если про офицерский состав говорить, то отсчет уже от шестидесяти начинать надо. Но в толпе можно было разглядеть немало куда более молодых и свежих лиц. Хорошо еще, если это просто примазавшиеся к толкотне члены разнообразных ветеранских организаций, имеющих отношение к силовыми структурам, а не вооруженным силам. Ведь все помнят, как четыре года назад в Донецке и Луганске при помощи псевдоафганцев и фальшивых шахтеров захватывались административные здания.

Кадровый состав участников протестов под Радой 19.06.2018 вызывает вопросы

Особенно эти воспоминания пугали на фоне стоического бездействия правоохранителей. В очередной раз довелось убедиться в том, что отреформированные боевые подразделения МВД окончательно превратились в потешные полки. Такой себе шоу-балет в шлемах и бронежилетах, который по указке сверху может дать представление, применяя силу к указанным целям и опционально позволяя отлупить себя. Хотя есть и еще одна версия: полиция не желала применять силу потому, что под Радой было немало «своих», как действующих, так и отставных. А ворон ворону глаз выклевать может лишь во время межведомственной войны, знаете ли.

Льготы как орудие прокрастинации

Кстати, о шахтерах. Складывается впечатление, что глава шахтерского профсоюза Волынец и его ближайшее окружение давненько живут в альтернативной реальности. Почему? Да потому, что в бедах отрасли согласно их мнению виноваты исключительно заседающие в Киеве политики. Дотаций не дают, Роттердам+ критикуют, угля в прежних объемах не берут, социальной помощи никакой не оказывают. А люди, застрявшие на оккупированных территориях, и вовсе оказались в цейтноте. Не хватает только привычного стука касками по мостовой.

Протест в разгаре / Олег Федонюк via Facebook

И невдомек митингующим, что их проблемы имеют корни с конкретными именами и фамилиями. Особенно во многом виноваты Ахметов, Звягинцев и прочие владельцы шахт из числа маргинальных политических деятелей. Дело даже не в том, что кому-то крайне неуместно захотелось превратить Донбасс в карманное Косово 2.0, а потом, когда затея провалилась - призвать всю страну погудеть. Просто к нечеловеческим условиям труда всегда добавлялась мизерная зарплата, на которую за год можно было разве что запастись хлебом, водой, чаем, сахаром да новый чайник купить, если старый придет в негодность. Почему же молчали предыдущие лет двадцать пять? Да хозяева велели сильно не выступать.

Вот мы и приходим к неутешительным выводам. Попытка вломиться в парламент и желание подержаться за горло какого-нибудь депутата – явление жуткое, но далеко не самое страшное. Политикум в импровизированной шахматной партии с протестным и «протестным» электоратом, как-то незаметно дошел до цугцванга. Потакать многочисленным носителям льгот среди героев минувших дней – рано или поздно так вылезут на голову, что безболезненно не снимешь. Отмахнуться и отказаться от какой-либо ответственности – их антиукраинские по определению кумиры получат дополнительную легальную возможность прийти/вернуться к власти.

Власть не слышит

В общем, каша из топора войны заварилась настолько крутая, что самого топора там теперь не сыскать. А если и найдется, то извлечь его оттуда будет крайне проблематично. И времени на это у действующей политической элиты уже нет.

Виталий Могилевский, Без Табу