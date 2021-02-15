На изломе. Почему отношение к афганской кампании и ее участникам не может быть однозначным

Война в Афганистане обернулась многими жертвами и ускорила развал СССР / РИА Новости

15 февраля 1989 года завершилась эвакуация "ограниченного контингента советских войск в Афганистане". Позорная война, унесшая полтора миллиона жизней с разных сторон, завершилась, однако для некоторых она продолжается и сейчас.

Люди привыкли жить в чёрно-белом мире, в реальности, где есть лишь два полюса. Хорошо – плохо, горячо – холодно, светло – темно, свой - чужой. Как бы кто-то иногда не пытался убедить нас в обратном, но таково истинное положение дел. Кто-то не привык обращать внимание на значимые мелочи, кто-то изначально слишком уверен в своей точке зрения, но смотреть на ситуацию более чем с одного ракурса большинство не привыкло. Отношение к афганской войне – хороший тому пример.

Ещё лет пять-семь назад безалаберно проведённая и неоправданно затянувшаяся военная кампания, инициированная стареющими кремлёвскими стратегами, считалась едва ли не героической страницей истории, в том числе и украинской. Сторонники подобного подхода отмечали, что советские войска браво продержались почти десять лет в условиях, к которым в общем-то не были готовы, и до последнего помогали правящему социалистическому вроде бы режиму. Кто-то даже воспринимал эту войну как умелую игру мышцами – дескать, смотрите, американцы в те годы так не могли и всякими Гренадами ограничивались, а мы вон какого жару дали! Красная Армия всех сильней, знаем-знаем, слыхали уже такое.

Но Революция Достоинства заставила многих посмотреть на то вторжение под другим углом. Во-первых, вежливые зелёные человечки вошли в Крым и на Донбасс ровно под тем же предлогом, что и в Афганистан под конец 1979 года – якобы "для защиты местного населения по его же просьбе". В афганской истории разве что языковой вопрос не фигурировал (если бы фигурировал, то это было бы крайне забавно и странно). Во-вторых, Кремль что сейчас, что тридцать пять лет назад плевать хотел на международное право и прочие важные нормы. Среднестатистический воин-интернационалист больше не казался стереотипным героем.

Собственно говоря, даже ветераны той никому не нужной, по большому счёту, войны в разгар революции разделились на две неравные части. Как ни печально было это признавать, но всё же нашлись среди них те, кто поддержал сначала режим Януковича, а затем российское вторжение. Причём кое-кто поддержал не только словом, но и делом, подавшись в наёмники. Впрочем, это уже как раз новостью не было, ведь "солдаты неудачи" во время таких конфликтов всегда возникают будто бы из ниоткуда. И это ничуть не красит ни "солдат", ни их "нанимателей".

15.02.1989 - вывод войск. Официально Афганская война забрала жизни 2 378 украинцев

Однако большинство из тех, кто прошел Афган, всё же поддержали Майдан 2.0. В некоторых областных центрах это было заметно даже больше, нежели в столице. Впрочем, солидарность воинов-интернационалистов не помешала определённой категории диванных бойцов традиционно постричь всех под одну гребёнку и в очередной раз ошибиться. Подобное проявление ненависти по сути ничем не отличалось, к примеру, от популярного среди некоторых групп людей повального антисемитизма. Дескать, если человек – еврей, то он по определению не может быть хорошим. От подобных выводов так веет совковой ментальностью, что никакой противогаз не спасёт.

При попытке анализа тех событий, прежде всего, нужно держать в уме важный факт – у среднестатистического советского призывника в тот период чаще всего не было выбора, куда идти служить. Номенклатурных сыночков в расчёт можно не брать, поскольку они зачастую вообще косили от призыва напропалую (и косили успешно, надо сказать). Попадались, конечно, персонажи, которые хотели быстренько смотаться в Афганистан за лишней звёздочкой на погоны или японским видеомагнитофоном – подобного мажора-псевдоромантика великолепно сыграл в «Афганском изломе» Филипп Янковский. Но это было в основном уже после кульминации, когда стало ясно, что советские войска рано или поздно уйдут туда, откуда пришли.

Стоит сделать и другую немаловажную оговорку – государство использовало сотни тысяч молодых людей точно так же, как используют помидоры во время производства сока с помощью соковыжималки. Вернувшиеся с войны двадцатилетние ветераны с посттравматическим синдромом (и это в лучшем случае) действительно оказались в том же положении, что и томатный жмых – никому не нужны, для строительства развитого социализма непригодны. Никакой реабилитации, никакой дельной помощи….

Тут и хотелось бы порадоваться, отмечая, что украинские власти вынесли урок "предшественников" и не стали повторять их ошибок. Но вот в чём дело – активнее прочих к возвращению участников АТО к прежней, нормальной жизни почему-то охотнее всех приобщаются волонтёры и благотворители, а не государственные структуры. В понимании комсомольцев-добровольцев человек как был винтиком системы, так им и остался.

Потому-то и хочется напоследок попросить кое о чём тех, кто знаком с влиянием кровопролития на физическое здоровье и психику лишь по песням «Наутилуса» и прочих звезд советского рока – дамы и господа, не меряйте всех одним лекалом. Не молоток виноват в том, что проломил кому-то череп, а негодяй, у которого он был в руках. Не поступайте так, как поступают те, кого вы искренне ненавидите.

Виталий Могилевский, Без Табу

Материал был впервые опубликован на Без Табу в декабре 2016