Каратист Станіслав Горуна завоював бронзу Олімпіади

Станіслав Горуна - бронзовий призер Олімпіади / НОК

У п'ятницю, 6 серпня, скарбничка України на Олімпіаді в Токіо поповнилася ще однією медаллю. Каратист Станіслав Горуна здобув бронзу. Ця нагорода стала 14-ю для України.

Станіслав Горуна вийшов в півфінал з другого місця в групі А, а його суперником по 1/2 фіналу був чинний чемпіон Європи та дворазовий чемпіон світу Луїджі Буса.

Горуна за 3 хвилини так і не зміг розкрити оборону італійця, а Буса зробив дві результативні атаки і не пустив українця в фінал (0:3).

Програш у півфіналі залишив львів'янина з бронзою. Сутичка за третє місце на проводиться й нагороду отримують обидва спортсмении, що не потрапили до золотого фіналу.Бронза

Станіслава Горуни стала для України другою медаллю в карате на Олімпіаді в Токіо.

Напередодні Анжеліка Терлюга принесла срібло в категорії до 55 кг.