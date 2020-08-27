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Каратели ФСБ задержали "украинского шпиона": Раскрыты детали

11:23
Каратели ФСБ задержали "украинского шпиона": Раскрыты детали - фото 1
Каратели ФСБ задержали "украинского шпиона": Раскрыты детали

ФСБ заявила о поимке "шпиона", который будто бы работал на Министерство обороны Украины.

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Об этом сообщает пресс-служба российских карателей.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации в г. Барнауле задержан военнослужащий Ракетных войск стратегического назначения, собиравший и передававший в Главное управление разведки Министерства обороны Украины составляющие государственную тайну сведения. ФСБ России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 275 УК России "Государственная измена". В отношении военнослужащего судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ведется следствие", - говорится в сообщении.

Отметим, что ФСБ регулярно сообщает о поимке "украинских шпионов" и террористов. От печальной участи не застрахованы даже дети: в феврале 2020 года оккупанты задержали двух несовершеннолетних жителей Керчи, которые будто бы планировали осуществить ряд террористических актов.

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Новости ФСБ
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