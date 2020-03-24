ВНО отменят? В Кабмине дали ответ

ВНО отменят? В Кабмине дали ответ

Замглавы минобразования и науки Егор Стадный раскрыл детали организации ВНО (ЗНО) в 2020 г.

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на пост политика в Facebook.

"ВНО обязательно состоится, его никто не отменяет. МОН и УЦОКО отрабатывают несколько сценариев проведения ВНО, ЕВИ, ЕСВИ при разных вариантах развития событий. Напоминаю, что ВНО - это логистически одна из самых масштабных операций в стране, поэтому мы тщательно продумываем каждую ее составляющую. Уже на этой неделе мы сообщим детали проведения вступительной кампании и внешнего независимого оценивания", - написал Стадный и посоветовал школьникам продолжать учебу.

"Поэтому, так, выпускницы и выпускники, нужно готовиться к ВНО. А еще не забывайте о школьной программе. Скажу о родном мне предмете. Именно те разделы программы о послевоенной истории Украины и мира сейчас являются сверхважными для того, чтобы вы понимали вызовы, через которые проходит сейчас человечество", - подытожил чиновник.

Напомним, из-за пандемии коронавируса по всему миру фиксируется всплеск роста безработицы. Не исключением может стать и Украина. По мнению экс-министра Тимофея Милованова, в будущем ряды безработных пополнят 500 тыс. наших соотечественников. Подробнее об этом читайте здесь.