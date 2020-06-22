Канал Медведчука покажет концерт Кремля: Что происходит?

Канал Медведчука покажет концерт Кремля: Что происходит?

"112 канал", принадлежащий украинскому олигарху Виктору Медведчуку, собирается показать кремлевский концерт в "День памяти погибших в Великой Отечественной войне " (22 июня).

Об этом сообщает пресс-служба "112 канала".

"Кроме студийного обсуждения вопросов исторической памяти, нынешней политики государства по социальной помощи ветеранам и участникам боевых действий, а также опасности любых попыток переписать историю, в рамках телемарафона зрители телеканала смогут увидеть ряд других тематических программ и форматов. В частности, вниманию зрителей будет предложен большой концерт "Накануне победной весны" с участием Тамары Гвердцители и других звезд эстрады, представляющих, в частности, Грузию и Беларусь", - говорится в сообщении.

Как уточняет "Детектор. медиа", на YouTube-канале Тамары Гвердцители есть запись этого концерта, который состоялся в Кремле ко Дню Победы 9 мая 2020 года, а также список участников. Большинство из них – граждане России.

Примечание: Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещения пока никак не отреагировал на планы "112 канала" показать российский концерт. Продолжайте следить за новостями на БЕЗ ТАБУ.

Напомним, что…

Украинский олигарх Виктор Медведчук является собственником нескольких телеканалов "112 Украина", NewsOne, Zik и части акций "1+1". В последнее время эти СМИ регулярно привлекают внимание правоохранителей из-за распространения пророссийской агитации, однако о закрытии этих каналов речь пока не идет.