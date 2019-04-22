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Каким Вы видите дальнейшее будущее Петра Порошенко

17:10
Президент Порошенко на перепутье - фото 1
Президент Порошенко на перепутье / Пресс-служба президента Украины

Пятый президент Украины Петр Порошенко войдет в историю как весьма неоднозначный политик. Он сделал много хорошего для страны, не сумел умерить свои аппетиты и алчность своего окружения. Порошенко заявил, что не уходит из политики после провала на выборах, но в его ли это воле?

В своей речи в штабе после проигрыша на выборах президент Порошенко особо подчеркнул, что все гадости, что про него распускали оппоненты – конечно же, вранье.

Порошенко попрощался с амбициями

Многие пропустили эти слова мимо ушей, решив, что главное – это про не уход из политики, конструктивную оппозицию и верность курсу, однако отсутствие в штабе в этот момент генерального прокурора Юрия Луценко и дальнейшие события показали, что именно эти слова были главным месседжем Порошенко, а не общие банальности.

В понедельник, 22 апреля, стало известно, что генеральная прокуратура все-таки решили покарать окружение Порошенко и вызвала его «друзей» на допрос. Собственно, это уже пытался сделать неделей ранее прокурор Кулик, но тогда его старания были забанены не разобравшимся в ситуации Луценко. Теперь же, когда у генерального прокурора внезапно открылись глаза, он дал добро на разработку перспективной темы.

ГПУ вызвала на допрос "друзей" Порошенко

Бывшая глава Нацбанка Гонтарева экс-глава АП Ложкин и действующий замглавы АП Филатов (не Борис, Алексей) вызваны в ГПУ на допрос по теме – махинации с активами Сергея Курченко. Также под колпаком оказалось несколько рыб поменьше. Все эти люди напрямую связаны с президентом Порошенко и, возможно, действовали в его интересах.

Таким образом, высока вероятность, что в ближайшее время сам Петр Порошенко может заинтересовать правоохранительные структуры, ведь эпизодов хватает. Их, собственно, и озвучивал Зеленский во время так называемых "дебатов".

В связи с этим возникает вопрос – каким Вы видите дальнейшее будущее Петра Порошенко?

 
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