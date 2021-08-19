Какие компании больше всех выиграли в период локдауна

Несмотря на то, что пандемия, вызванная коронавирусом, нанесла серьезный удар по мировой экономике, для некоторых компаний локдаун оказался весьма прибыльным периодом. Это позволило фондовому рынку не только быстро оправиться от удара, но даже достичь новых высот.

Рост индексов наблюдался за счет определенного вида организаций, которые особенно преуспели в период всемирной самоизоляции.

Кто смог увеличить свой доход во время пандемии

По мнению экспертов, определенных высот в период локдауна удалось достичь следующим направлениям деятельности:

торговля в интернете — потребитель, вынужденный оставаться дома, покупал в режиме онлайн абсолютно любые товары;

фармацевтика — ввиду мгновенного распространения вируса аптечная торговля вышла на новый уровень в плане оборотов;

службы доставки товаров, которыми можно воспользоваться для заказа в магазинах, где не предусмотрен привоз до квартиры или дома;

IT-сфера, под которой подразумеваются образовательные программы для студентов и школьников на «удаленке», сервисы развлекательного контента, социальные сети и т. д.;

гигиеническая продукция, особенно это касается дезинфицирующих средств и антибактериальных влажных салфеток.

Развитие этих направлений часто вытекало одно из другого. К примеру, торговля в интернете повлекла за собой спрос на разработку интернет-магазинов. Даже те организации, которые не были раньше представлены в Сети, были вынуждены освоить ее просторы, чтобы не потерять клиентскую базу. Услуги по быстрому созданию виртуального торгового ресурса, какие оказывает веб-агентство «Красный хамелеон», остаются востребованными и после снятия режима тотальной изоляции.

Некоторые сложности интернет-торговли в период локдауна

Но даже те компании, которые оказались в наибольшем выигрыше от пандемии, испытывали определенные трудности. Особенно остро это коснулось крупных деятелей интернет-торговли, владеющих большими складами с товаром. Помимо выросшего дохода выросли и расходы на:

дезинфекцию складов, которая в условиях пандемии требуется практически постоянно;

приобретение средств индивидуальной защиты для персонала.

В итоге часть крупных компаний, которые повысили объемы продаж в период пандемии, ушли в убыток из-за расходов.

Каким торговым предприятиям работать в пандемию проще

Как показала статистика, в особом выигрыше оказались менее крупные предприятия, которые перешли в режим онлайн-сбыта услуг и производимой продукции. К примеру, особой популярностью стали пользоваться небольшие компании, предлагающие товары для занятия спортом в домашних условиях.

Не последнее место в росте доходов заняли различные обучающие курсы по саморазвитию. Продажа виртуального продукта не требует от производителя лишних расходов на дезинфекцию и покупку средств защиты для персонала.

Сюда же можно отнести посещение виртуальных кинозалов, число подписчиков на которые стремительно росло. Люди, не имея возможности выйти из дома, предпочитали коротать вечера у экранов телевизоров.

Что стало с логистикой

Разумно предположить, что при массовом развитии интернет-коммерции выросли доходы логистических компаний. Ведь пользователи онлайн-магазинов заказывали на дом все, начиная от продуктов и заканчивая одеждой и предметами обихода.

Тем не менее у крупных логистических компаний возникали некоторые сложности:

Многие коммерческие предприятия закрывались, логистам было в итоге нечего перевозить. Некоторые организации сократили объем работы из-за низкого спроса — перевозка в прежних масштабах им не требовалась.

Выиграли от пандемии только те логистические компании, деятельность которых не зависела от крупных организаций. Это связано с тенденцией развития мелкого бизнеса в онлайн-среде.

О доставке еды в пандемию

Вполне логичным в период локдауна можно считать рост доходов компаний по доставке еды на дом. Однако достойную конкуренцию им составили супермаркеты, которые также перешли на онлайн-работу.

По статистике, к концу всемирного локдауна существенно выросла доходность магазинов, привозящих продукты на дом: так произошло на фоне падения спроса на ресторанные блюда. Эксперты предполагают, что это связано с неравноценной стоимостью, когда многие потребители были вынуждены перейти в режим строгой экономии.

Таким образом, в период локдауна больше всего выиграли организаторы виртуальной торговли товарами и услугами. Вслед за ними можно назвать и представителей IT-технологий, к примеру, сервисы для разработки сайтов.