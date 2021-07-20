Как выгодно продать б/у машину на авторынке?

Важно говорить 85% правды и от 15% повреждений и недостатков умалчивать, при этом акцентировать внимание на 100% преимуществ ТС.

Приобретение авто на вторичном рынке – «удача чистой воды», поскольку покупатель старается максимально выгодно продать машину б/у, скрыв ее недостатки и поломки, а покупатель пытается снизить цену. Оптимальный способ найти машину в Одесской области или другой части Украины – купить на авторынке.

Выгодная продажа подержанного авто – искусство, поскольку доказать скептически настроенному покупателю, что предлагаемое транспортное средство – это мощный агрегат, способный проехать еще сотни тысяч километров – задача не из легких. Предлагаем обратить внимание на полезные рекомендации, которые будут «волшебной палочкой» для автовладельцев, которые хотят продать легковую машину быстро и максимально выгодно.

Что говорить покупателю?

Порядка 60% сделок срывается по той причине, что реальное состояние машины кардинально отличается от заявленной информации в объявлении, и еще 15% - по причине того, что продавец не идет на торг после обнаружения скрытых дефектов.

Чтобы повысить привлекательность машины на просмотре, необходимо провести внешнюю мойку, химчистку салона и убрать неприятные запахи, проверить исправность всех лампочек. Эти меры создадут ощущение ухоженности машины и своевременное техобслуживание.

Заказать отчет по предпродажной диагностике (состояние кузова, двигателя, ходовой, электроники и т.д.). Увидев такой отчет, покупатель оценит ответственное отношение к сделке, увидит реальные технические показатели и экспертное заключение.

Не нужно значительно завышать цену. Безусловно, каждый хочет продать выгодно, но предложения по сверх накрученной стоимости просто не будут рассматриваться. Оцените средний диапазон и накиньте сверху 50-250$ (зависит от марки, модели и года).

Где выгодно продавать?

На автобазарах всегда большой выбор машин по разным ценам, но и популярность у покупателей достаточно велика. Специализированные сайты, порталы с объявлениями всегда более результативны, чем продажи через социальные сети.

Помимо правильного текста про характеристики, внимание нужно обратить и на фото машины для объявления. Важно делать фото днем, на открытой площадке (гараж не подойдет), в разных ракурсах и фото должно соответствовать сезону продажи.

На parkdrive.ua представлены более 10 000 актуальных объявлений, которые проверены экспертами и данные соответствуют реальному положению дел. На сайте автобазара можно купить рекламу и объявление будет в первых позициях поиска, что значительно повысит количество просмотров и популярность.