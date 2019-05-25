Как у Зеленского: Вакарчук назвал свою цель в политике

Как у Зеленского: Вакарчук назвал свою цель в политике

Лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук назвал свою главную цель в политике. Как оказалось, это освобождение всех украинских военнопленных.

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Об этом певец рассказал СМИ.

"Мы сделаем всё, чтобы как можно быстрее и политические заключённые, и военнопленные вернулись домой. Я вижу в этом своё персональное задание", - заявил Вакарчук.

И добавил, что он постоянно носит браслет, подаренный ему отцом украинского военнопленного моряка.

"Я не снимаю этот браслет, и он мне каждый день напоминает, ради чего я должен идти сегодня в Верховную Раду - для того, чтобы такие люди, как Василий Сорока (пленный моряк - прим. ред), Олег Сенцов и другие как можно быстрее вернулись домой, живыми и невредимыми", - поведал певец.

Отметим, что ранее те же цели озвучивал и президент Владимир Зеленский. После решения трибунала ООН об освобождении украинских моряков, гарант заявил следующее:

"Выполнение РФ приказа Международного трибунала ООН об освобождении захваченных украинских моряков и кораблей может стать первым сигналом со стороны российского руководства о реальной готовности к прекращению конфликта с Украиной", - отметил он.

Также интересно, что ранее Команда Зе не исключала возможный союз с Вакарчуком. Но лишь при одном условии.