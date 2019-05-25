ООН решила участь украинских моряков. Окончательно

ООН решила участь украинских моряков

Трибунал ООН в соответствии с международной Конвенцией по морскому праву постановил освободить украинских моряков из российского плена.

Украинские моряки в плену: в РФ признали их узниками Кремля

https://beztabu.net/novosti_t4952 Украинские моряки в плену: в РФ признали их узниками Кремля

"Суд считает необходимым требовать от России немедленно освободить три задержаных украинские корабли Никополь, Бердянск и Яне Капу, 24 задержанных моряков, и позволить им возвращение в Украину", - заявил председатель суда Пак Чжин Хён.

Однако русские представители этих слов не слышали: на заседании они не присутствовали. Учитывая этот факт, ООН подчеркнули, что знают версию событий РФ, произошедших в Керченском проливе, однако "секретное вторжение украинских моряков, на котором настаивает Россия, кажется трибуналу очень маловероятным".

Отметим, что не так давно России признала примат своих внутренних законодательных норм над международными, следовательно вряд ли агрессор просто так отпустит наших узников. С другой стороны, невыполнение постановления суда повлечет за собой очередные санкции и кто знает к чему они приведут.

Пока что МИД РФ пообещал " в ходе дальнейшего арбитражного разбирательства ... последовательно отстаивать нашу (т.е. российскую - прим. ред) позицию".

На постановление трибунала уже успел отреагировать и президент Украины Владимир Зеленский.

"Выполнение РФ приказа Международного трибунала ООН об освобождении захваченных украинских моряков и кораблей может стать первым сигналом со стороны российского руководства о реальной готовности к прекращению конфликта с Украиной", - отметил глава державы.

Напомним, в докладе управления Верховного комиссара ОНН по правам человека акцентировали внимание на том, что российские террористы захватили корабли ВМСУ вместе с личным составом именно в ходе боевых действий. Стало быть, моряки являются военнопленными, а судить их русские не имеют права.

В докладе управления Верховного комиссара ОНН по правам человека акцентировали внимание на том, что российские террористы захватили корабли ВМСУ вместе с личным составом именно в ходе боевых действий. Стало быть, моряки являются военнопленными, а судить их русские не имеют права.

https://beztabu.net/novosti_t4952