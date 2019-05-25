Владимир Зеленский Тереза Мэй Игра Престолов Евровидение-2019 война на Донбассе

ООН решила участь украинских моряков. Окончательно

15:11
ООН решила участь украинских моряков - фото 1
ООН решила участь украинских моряков

Трибунал ООН в соответствии с международной Конвенцией по морскому праву постановил освободить украинских моряков из российского плена.

Украинские моряки в плену: в РФ признали их узниками Кремля
https://beztabu.net/novosti_t4952
Украинские моряки в плену: в РФ признали их узниками Кремля

"Суд считает необходимым требовать от России немедленно освободить три задержаных украинские корабли Никополь, Бердянск и Яне Капу, 24 задержанных моряков, и позволить им возвращение в Украину", - заявил председатель суда Пак Чжин Хён.

Однако русские представители этих слов не слышали: на заседании они не присутствовали. Учитывая этот факт, ООН подчеркнули, что знают версию событий РФ, произошедших в Керченском проливе, однако "секретное вторжение украинских моряков, на котором настаивает Россия, кажется трибуналу очень маловероятным".

Отметим, что не так давно России признала примат своих внутренних законодательных норм над международными, следовательно вряд ли агрессор просто так отпустит наших узников. С другой стороны, невыполнение постановления суда повлечет за собой очередные санкции и кто знает к чему они приведут.

Пока что МИД РФ пообещал " в ходе дальнейшего арбитражного разбирательства ... последовательно отстаивать нашу (т.е. российскую - прим. ред) позицию".

На постановление трибунала уже успел отреагировать и президент Украины Владимир Зеленский.

"Выполнение РФ приказа Международного трибунала ООН об освобождении захваченных украинских моряков и кораблей может стать первым сигналом со стороны российского руководства о реальной готовности к прекращению конфликта с Украиной", - отметил глава державы.

ООН решила участь украинских моряков. Окончательно - фото 181599

Напомним, в докладе управления Верховного комиссара ОНН по правам человека акцентировали внимание на том, что российские террористы захватили корабли ВМСУ вместе с личным составом именно в ходе боевых действий. Стало быть, моряки являются военнопленными, а судить их русские не имеют права.

В докладе управления Верховного комиссара ОНН по правам человека акцентировали внимание на том, что российские террористы захватили корабли ВМСУ вместе с личным составом именно в ходе боевых действий. Стало быть, моряки являются военнопленными, а судить их русские не имеют права.
https://beztabu.net/novosti_t4952
Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
ВМС Украины флот ООН Россия Новости
Европейская правда
powered by lun.ua
Другое на тему
Намолят на науку: Русские ядерники закупили иконы со стразами - фото 1
Намолят на науку: Русские ядерники закупили иконы со стразами
17:58
Порошенко- Героя Украины: к Зеленскому обратились с просьбой - фото 1
Порошенко - Героя Украины: к Зеленскому обратились с просьбой
16:30
Зеленский жестко унизил Омеляна и "поплатился" - фото 1
Зеленский жестко унизил Омеляна и "поплатился"
13:29
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Трагічні сторінки - фото 1
Операція «Вісла» як болюча віха стосунків України та Польщі
28 апреля, 14:15
Список самых крутых сериалов апреля 2019 - фото 1
Что смотреть дома: лучшие сериалы апреля 2019
28 апреля, 13:00
Новый конфайнмент - шанс на спасение человечества от радиации - фото 1
Зона отчуждения - куда не попадают сталкеры: Фоторепортаж из Чернобыля
26 апреля, 16:00
Загрузка...