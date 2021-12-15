Как не потерять деньги при работе с риелтором?

22:18 15 декабря,

Сегодня покупку, продажу или съем квартиры осуществляют через риелторские компании. После удачной сделки можно сделать качественный ремонт, найдя хорошую компанию на сайте – rating-desing-remont.kiev.ua.

Сейчас профессия риелтора официально существует по законодательству. Однако компании не несут ответственности за то, что сделка сорвалась. Как следствие, человек теряет средства, потраченные на рекламу и оплату услуг, не получая взамен выгодного заключения договора.

Кто такое риелтор?

Риелторские компании нужно выбирать с умом. Если репутация конторы невысокая, лучше в нее не обращаться. Возможно, сотрудник не заботится о потребностях заказчика услуг. В первую очередь человек такой профессии – предприниматель. Он выступает в виде посредника между продавцом и покупателем. Риелтор помогает свести две стороны и заключить юридически верный договор купли-продажи. Именно за эти услуги он получает вознаграждение.

Что необходимо знать о работе с риелторами?

Отдельные специалисты могут пользоваться некоторыми уловками, для того чтобы получить более высокий заработок. Обращаясь в риелторскую фирму, необходимо знать некоторые нюансы ее работы.

Сотрудник фирмы может заведомо поставить более низкую стоимость на квартиру или дом. Это делается для того, чтобы привлечь большое количество клиентов, желающих посмотреть условия в помещении. Благодаря этому он может сблизиться с ними и визуально контактировать. Такая процедура делает процесс общения более продуктивным. Если риелтор говорит о том, что у него уже есть несколько кандидатов на покупку, и они могут объявиться завтра и приобрести недвижимость, этому не стоит верить. Это делается для того, чтобы подтолкнуть человека к заключению договора. Если бы у него уже был покупатель, он бы не показывал помещение другим. Посредники желают получить прибыль с продажи квартиры как можно быстрее. Для этого они могут использовать различные уловки. Например, они могут сказать о том, что стоимость слишком высокая, и ее нужно понизить. Сразу же соглашаться с таким утверждением не стоит. Если покупатели приходят, чтобы посмотреть помещение, значит, у них есть такие средства, достаточно дождаться того, кто будет готов быстро заключить сделку.

Большим плюсом является то, что продавцу или покупателю не требуется заниматься подбором и поиском жилья или клиентов. Всю сложную работу с документами также берут на себя посредники. Более того, именно риелтор занимается оформлением и подготовкой договора, что упрощает работу и исключает необходимость обращения к юристам.

Обычно повышение изначальной стоимости жилья говорит о недобросовестности риелтора. Собственник жилья может и не знать о том, что посредник поставил цену выше, чем было предложено владельцем. Несмотря на то, что при самостоятельном поиске необходимо заниматься документами и розысками, на онлайн-платформах можно найти массу предложений и выставить собственное объявление.