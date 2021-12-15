Как не потерять деньги при работе с риелтором?
Сегодня покупку, продажу или съем квартиры осуществляют через риелторские компании. После удачной сделки можно сделать качественный ремонт, найдя хорошую компанию на сайте – rating-desing-remont.kiev.ua.
Сейчас профессия риелтора официально существует по законодательству. Однако компании не несут ответственности за то, что сделка сорвалась. Как следствие, человек теряет средства, потраченные на рекламу и оплату услуг, не получая взамен выгодного заключения договора.
Кто такое риелтор?
Риелторские компании нужно выбирать с умом. Если репутация конторы невысокая, лучше в нее не обращаться. Возможно, сотрудник не заботится о потребностях заказчика услуг. В первую очередь человек такой профессии – предприниматель. Он выступает в виде посредника между продавцом и покупателем. Риелтор помогает свести две стороны и заключить юридически верный договор купли-продажи. Именно за эти услуги он получает вознаграждение.
Что необходимо знать о работе с риелторами?
Отдельные специалисты могут пользоваться некоторыми уловками, для того чтобы получить более высокий заработок. Обращаясь в риелторскую фирму, необходимо знать некоторые нюансы ее работы.
- Сотрудник фирмы может заведомо поставить более низкую стоимость на квартиру или дом. Это делается для того, чтобы привлечь большое количество клиентов, желающих посмотреть условия в помещении. Благодаря этому он может сблизиться с ними и визуально контактировать. Такая процедура делает процесс общения более продуктивным.
- Если риелтор говорит о том, что у него уже есть несколько кандидатов на покупку, и они могут объявиться завтра и приобрести недвижимость, этому не стоит верить. Это делается для того, чтобы подтолкнуть человека к заключению договора. Если бы у него уже был покупатель, он бы не показывал помещение другим.
- Посредники желают получить прибыль с продажи квартиры как можно быстрее. Для этого они могут использовать различные уловки. Например, они могут сказать о том, что стоимость слишком высокая, и ее нужно понизить. Сразу же соглашаться с таким утверждением не стоит. Если покупатели приходят, чтобы посмотреть помещение, значит, у них есть такие средства, достаточно дождаться того, кто будет готов быстро заключить сделку.
Большим плюсом является то, что продавцу или покупателю не требуется заниматься подбором и поиском жилья или клиентов. Всю сложную работу с документами также берут на себя посредники. Более того, именно риелтор занимается оформлением и подготовкой договора, что упрощает работу и исключает необходимость обращения к юристам.
Обычно повышение изначальной стоимости жилья говорит о недобросовестности риелтора. Собственник жилья может и не знать о том, что посредник поставил цену выше, чем было предложено владельцем. Несмотря на то, что при самостоятельном поиске необходимо заниматься документами и розысками, на онлайн-платформах можно найти массу предложений и выставить собственное объявление.