Кабмин упрощает въезд в Крым, но не для всех
Кабмин упрощает въезд в Крым, но не для всех
Кабмин упростил въезд в Крым для несовершеннолетних лиц от 14 до 16 лет.
Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.
"Если дети учатся на территории материковой Украины, то смогут самостоятельно пересекать КПВВ:- при наличии паспорта Украины (ID карты) или загранпаспорта гражданина Украины; - при наличии информации об обучении в ЕГЭБО (Единой государственной электронной базе по вопросам образования)", - написал глава Кабмина и разъяснил для чего это сделано.
Алексей Гончарук
"Каждый имеет право на образование! Отныне дети от 14 до 16 лет, рожденные в Крыму, легче будут получать его в Украине", - добавил Гончарук.
Напомним, Кабмин Украины запретит для украинцев выезд в Россию по внутренним паспортам. Когда это произойдет?
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