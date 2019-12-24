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Кабмин упрощает въезд в Крым, но не для всех

15:40
Кабмин упрощает въезд в Крым, но не для всех - фото 1
Кабмин упрощает въезд в Крым, но не для всех

Кабмин упростил въезд в Крым для несовершеннолетних лиц от 14 до 16 лет.

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Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

"Если дети учатся на территории материковой Украины, то смогут самостоятельно пересекать КПВВ:- при наличии паспорта Украины (ID карты) или загранпаспорта гражданина Украины; - при наличии информации об обучении в ЕГЭБО (Единой государственной электронной базе по вопросам образования)", - написал глава Кабмина и разъяснил для чего это сделано.

Кабмин упрощает въезд в Крым, но не для всех - фото 193304

Алексей Гончарук

"Каждый имеет право на образование! Отныне дети от 14 до 16 лет, рожденные в Крыму, легче будут получать его в Украине", - добавил Гончарук.

Напомним, Кабмин Украины запретит для украинцев выезд в Россию по внутренним паспортам. Когда это произойдет?

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Кабмин Алексей Гончарук Крым дети школа Новости Украина
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