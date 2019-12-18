Кабмин запретит въезд в РФ по внутренним паспортам: Названа дата
Кабмин Украины запретит для украинцев выезд в Россию по внутренним паспортам.
Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.
"С 1 марта 2020 года пересечение границы с РФ будет осуществляться на основании загранпаспорта, но только для граждан Украины, выезжающих из Украины на территорию РФ", - заявил глава Кабмина и подчеркнул, что въезд в обратную сторону будет осуществляться по старым правилам.
Алексей Гончарук
"При въезде граждан Украины с территории РФ на территорию Украины Государственная пограничная служба Украины будет осуществлять беспрепятственный пропуск граждан Украины и по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении", - сказал Гончарук.
Отметим, что за последние несколько лет неоднократно поднимался вопрос о введении визового режима с Россией и запрещения ЖД-перевозок в этом направлении. Однако до практических действий пока так и не дошло.
Немного иная ситуация сложилась с авиасообщением с РФ: Украина отменила пассажирские перелеты в Россию еще в 2015 г. В 2019 г. после вояжа Юрия Бойко и Виктора Медведчука в Москву, были запрещены и чартерные рейсы в сторону РФ.