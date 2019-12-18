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Кабмин запретит въезд в РФ по внутренним паспортам: Названа дата

12:11
Кабмин запретит въезд в РФ по внутренним паспортам: Названа дата - фото 1
Кабмин запретит въезд в РФ по внутренним паспортам: Названа дата

Кабмин Украины запретит для украинцев выезд в Россию по внутренним паспортам.

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Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

"С 1 марта 2020 года пересечение границы с РФ будет осуществляться на основании загранпаспорта, но только для граждан Украины, выезжающих из Украины на территорию РФ", - заявил глава Кабмина и подчеркнул, что въезд в обратную сторону будет осуществляться по старым правилам.

Кабмин запретит въезд в РФ по внутренним паспортам: Названа дата - фото 192997

Алексей Гончарук

"При въезде граждан Украины с территории РФ на территорию Украины Государственная пограничная служба Украины будет осуществлять беспрепятственный пропуск граждан Украины и по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении", - сказал Гончарук.

Отметим, что за последние несколько лет неоднократно поднимался вопрос о введении визового режима с Россией и запрещения ЖД-перевозок в этом направлении. Однако до практических действий пока так и не дошло.

Немного иная ситуация сложилась с авиасообщением с РФ: Украина отменила пассажирские перелеты в Россию еще в 2015 г. В 2019 г. после вояжа Юрия Бойко и Виктора Медведчука в Москву, были запрещены и чартерные рейсы в сторону РФ.

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Алексей Гончарук Кабмин Россия Новости Украина
Громадське
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