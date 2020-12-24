Кабмин разрешил ресторанам и кафе плевать на карантин в Новогоднюю ночь

Рестораторы пьют за здоровье Шмыгаля

Борьба с коронавирусом в Украине приобретает все новые гибридные формы, в которых карантин проигрывает желанию украинцев весело встретить Новый год.

23 декабря Кабмин прогнулся и разрешил ресторанам и кафе в новогоднюю ночь с 31 на 1 января смогут работать в 7:00 утра. Ранее они должны были прикрыть лавочку в час ночи.

"Внести изменение в пункт 2 постановления Кабинета Министров Украины от 9 декабря 2020 года № 1236 "Об установлении карантина и введении ограничительных противоэпидемических мероприятий с целью предупреждения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 ", заменив в подпункте 12 цифру и слова "до 1 часов" цифрой и словами "до 7 часов", - говорится в документе Кабмина.

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Напомним, развлекательные новогодние мероприятия и концерты у елок на площадях запрещены из-за эпидемии COVID-19. Чиновники при этом поступили хитро - долго стоять под елочкой нельзя, а вот перемещаться с локации на локацию - вполне.

Теперь же граждане могут курсировать между кафе и ресторанами. Как это отразится на эпидемиологической обстановке - не сообщается.

9 декабря 2020 года Кабмин продлил действующие карантинные ограничения и режим чрезвычайной ситуации до 28 февраля. Также на 8-24 января 2021 в стране ожидается локдаун.