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Известный украинский диджей погиб в ДТП в Киеве (ФОТО)

13:00
Александр Лысогор погиб в ДТП - фото 1
Александр Лысогор погиб в ДТП

В четверг, 1 августа, на проспекте Победы в столице произошла смертельная авария с участием диджея Александра Лысогора, известного под псевдонимом Gabber.

По предварительным данным, байк, на котором гонял артист, был подрезан машиной, которая ехала в соседнем с ним ряду.

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Избежать столкновения пилот не смог, после чего вылетел с седушки и попал под машину.

У пострадавшего диагностировали не совместимые с жизнью травмы - перелом всех ребер, таза, ушиб сердца и легких. Известный диджей скончался.

Известный украинский диджей погиб в ДТП в Киеве (ФОТО) - фото 185317

На месте происшествия работали сотрудники полиции. Задержали ли они водителя подрезавшей мотоциклиста машины, неизвестно. Впрочем, свидетели случившегося говорят об однозначной вине автомобилиста.

Похоронят Лысогора в его родной Звенигородке Черкасской области.

"Еще вчера он рассказывал друзьям о мотоцикле, планах, а сегодня его с нами уже нет. Человек-улыбка. Постоянно отдавал энергию. Многие из настоящих панков, рокенрольщикив уходят из жизни рано. Саша был именно таким - максимально настоящим", - написал на своей странице в Facebook блогер Александр Барабошко, комментируя гибель артиста.

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