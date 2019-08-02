Известный украинский диджей погиб в ДТП в Киеве (ФОТО)

Александр Лысогор погиб в ДТП

В четверг, 1 августа, на проспекте Победы в столице произошла смертельная авария с участием диджея Александра Лысогора, известного под псевдонимом Gabber.

По предварительным данным, байк, на котором гонял артист, был подрезан машиной, которая ехала в соседнем с ним ряду.

Избежать столкновения пилот не смог, после чего вылетел с седушки и попал под машину.

У пострадавшего диагностировали не совместимые с жизнью травмы - перелом всех ребер, таза, ушиб сердца и легких. Известный диджей скончался.

На месте происшествия работали сотрудники полиции. Задержали ли они водителя подрезавшей мотоциклиста машины, неизвестно. Впрочем, свидетели случившегося говорят об однозначной вине автомобилиста.

Похоронят Лысогора в его родной Звенигородке Черкасской области.

"Еще вчера он рассказывал друзьям о мотоцикле, планах, а сегодня его с нами уже нет. Человек-улыбка. Постоянно отдавал энергию. Многие из настоящих панков, рокенрольщикив уходят из жизни рано. Саша был именно таким - максимально настоящим", - написал на своей странице в Facebook блогер Александр Барабошко, комментируя гибель артиста.