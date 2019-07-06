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Изоляция РФ: ОБСЕ приняла новую резолюцию по Крыму

Вчера, 21:55
Изоляция РФ: ОБСЕ приняла новую резолюцию по Крыму - фото 1
Изоляция РФ: ОБСЕ приняла новую резолюцию по Крыму

В субботу, 6 июля, ОБСЕ приняла резолюцию о милитаризации Крыма. Ее поддержали 54 делегата. Лишь 6 воздержались или высказались "против".

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Об этом сообщил член делегации Украины в ПА ОБСЕ Рефат Чубаров.

"Резолюция о милитаризации Россией временно оккупированных Автономной Республики Крым и Севастополя, Черного и Азовского морей, несмотря на яростное сопротивление и шум россиян, принята", - написал политик.

Изоляция РФ: ОБСЕ приняла новую резолюцию по Крыму - фото 183867

Отметим, что представители России пытались убрать из текста упоминание о невыполнении Минских соглашений и незаконности оккупации Крыма.

Изоляция РФ: ОБСЕ приняла новую резолюцию по Крыму - фото 183866

"Российская делегация в очередной раз оказалась в изоляции. Ее предложение было поддержано лишь одним депутатом из Казахстана, "за" - 7, "против" - 62", - сообщил член делегации Сергей Высоцкий.

Напомним, в Крыму отобрали главный храм ПЦУ .

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