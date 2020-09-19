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Избиение Балуха: Суд арестовал подозреваемого

16:30
Избиение Балуха: Суд арестовал подозреваемого - фото 1
Избиение Балуха: Суд арестовал подозреваемого

В субботу, 19 сентября, суд на два месяца арестовал подозреваемого в избиении экс-узника Кремля Владимира Булуха.

В полиции проверяют четыре версии избиения Балуха

Об этом сообщает пресс-секретарь киевской прокуратуры Надежда Максимец в Facebook.

субботу, 19 сентября, по ходатайству прокурора Киевской местной прокуратуры N4 Днепровский районный суд арестовал на 2 месяца подозреваемого в причинении тяжких травм Владимиру Балуху. Суд не определял альтернативы содержанию под стражей", - говорится в сообщении.

Что известно о подозреваемом?

Подозреваемый - 32-летний безработный житель Киевщины, полностью признающий свою вину. От адвоката он отказался. По его словам конфликт с потерпевшим произошел на бытовой почве. Действия злоумышленника квалифицированы по ч. 1 ст. 121 УК Украины ("Умышленное телесное повреждение, опасное для жизни в момент причинения").

Что было ранее?

8 сентября в столичном Гидропарке неизвестные сильно избили и ограбили Владимира Балуха. После обнаружения экс-узника Кремля доставили в больницу с тяжелой травмой головы, где ему провели операцию.

По предварительным данным, накануне ЧП мужчина отмечал годовщину своего освобождения из российского плена.

18 сентября полиция Киева задержала мужчину, подозреваемого в избиении Владимира Балуха.

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суд Национальная полиция Владимир Балух Новости Украина
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