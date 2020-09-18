Нападавший на Владимира Балуха задержан полицией

Владимир Балух

Вечером в пятницу, 18 сентября, стало известно о раскрытии резонансного преступления.

Как сообщил глава МВД Арсен Аваков, сегодня был задержан подозреваемый в нападении на бывшего узника Кремля Владимира Балуха.

Министр отрапортовал об этом у себя в твиттере лично, не доверив это сделать своему заму - Антону Геращенко. Также он пообещал сообщить детали со временем.

Позднее МВД сообшило детали - задержанный - киевлянин 1988 года рождения. У него возник с Балухом конфликт, который он решил разрешить ударом ноги - после чего Балух потерял сознание, а нападавший ушел с места происшествия, не оказав своему визави помощь.

Сам инцидент произошел в Гидропарке - в ресторане Edem - нападавший оказался товарищем одного из охранников заведения.

Теперь ему грозит несколько лет тюрьмы сообразно части 1 статьи 121 (умышленное нанесение тяжких телесных повреждений).

Напомним, на Владимира Балуха, праздновавшего в столичном Гидропарке годовщину освобождения из русского плена, напали неизвестные - жестоко избили и ограбили. Он до сих пор в тяжелом состоянии.