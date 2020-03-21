Избиение Майдана: ГБР объявило подозрение экс-шишке МВД

Избиение Майдана: ГБР объявило подозрение экс-шишке МВД

В пятницу, 20 марта, агенты ГБР объявили подозрение экс-главе подразделения МВД в преступлениях против Майдана.

Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

По версии следствия, фигурант дела подозревается в организации незаконного препятствования собранию студентов на Майдане 30 ноября 2013 г. В тот день силовики подразделения "Беркут" и МВД оттеснили от Монумента Независимости и памятника основателям Киева около 300 протестующих, чем нарушили их право на мирное собрание.

Об избиении участников Евромайдана пресс-служба ГБР почему-то предпочла промолчать. Как известно, в ночь на 1 декабря 2013 г. от действий власти пострадали десятки человек. Грубый разгон мирного собрания послужил катализатором для возобновления массовых протестов против режима Виктора Януковича.

Напомним, 27 ноября 2019 г. комитет по вопросам правоохранительной деятельности ВРУ одобрил поправку к закону "О Государственном бюро расследований", необходимую для передачи дел по Майдану из ГПУ в ГБР.

2 января 2020 г. был назначен глава отдела по расследованию производств, касающихся преступлений против активистов Евромайдана. Им стал Александр Буряк. Кто это и чем он известен? Ответ узнаете по ссылке.