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ГБР задержало убийцу евромайдановца – ФОТО

12:00
ГБР задержало убийцу евромайдановца – ФОТО - фото 1
ГБР задержало убийцу евромайдановца – ФОТО

В четверг, 12 марта, агенты ГБР задержали одного из похитителей активистов Евромайдана Игоря Луценко и Юрия Вербицкого.

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Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"27 февраля 2020 ему было сообщено о подозрении в участии в преступной организации (ч. 1 ст. 255 Уголовного кодекса Украины) и незаконном лишении свободы и похищении человека . 3 ст. 146 Уголовного кодекса Украины). В связи с тем, что он не явился на вызов, было получено разрешение следственного судьи на задержание подозреваемого", - говорится в сообщении.

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По данным следствия, 21 февраля 2014 г. подозреваемый вместе с сообщниками вывез из Александровской больницы (Киев) активистов Майдана Игоря Луценко и Юрия Вербицкого.

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Юрий Вербицкий и Игорь Луценко

Потерпевших подвергли пыткам.

ГБР задержало убийцу евромайдановца – ФОТО - фото 197126

Юрий Вербицкий не пережил полученных травм и вскоре умер. На данный момент решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения. В случае доказательства вины, ему грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет.

Напомним, экс-беркутовцы, прибывшие в Украину, остаются подсудимыми.

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