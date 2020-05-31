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Из-за проверки посылок перевозчики заблокировали движение на границе с Венгрией (ВИДЕО)

15:00
На границе с Венгрией возникли протесты - фото 1
На границе с Венгрией возникли протесты

С самого утра воскресенья, 31 мая, водители и пассажиры микроавтобусов заблокировали движение на дороге в населенном пункте Чоп, где расположен пункт пропуска "Тиса - Захонь". При этом протестующие противодействуют пограничникам, которые пытаются наладить работу в обычном режиме.

Как утверждают в госпогранслужбе, из-за блокировки движения работа пункта "Тиса - Захонь" была прекращена, а одно из служебных авто бойцов ГПСУ протестующие столкнули с дороги.

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"С утра 31 мая водители транспортных средств невозможным въезд и выезд автомобилей через пункт пропуска. Их действия порой носят провокационный характер, ведь пытаются оказывать давление на контрольные службы, - заявили в пресс-службе ведомства. - Из-за нарушения режима и провокаций все пропускные работы были прекращены, а на место стянули дополнительные силы Государственной пограничной службы Украины".

При этом на границе со стороны Венгрии образовалась очередь автобусов длиной в три километра с лишним.

Протесты не совсем адекватные водители поясняют тем, что бойцы ГПСУ начали усиленно проверять посылки из Италии и запрещать к провозу целый ряд товаров, которые ранее люди беспрепятственно на территорию Украины перевозили. Из-за этого якобы на границе возникли огромные пробки из числа более 300 микроавтобусов.

К слову, никакой информации о каких-либо дополнительных запретах для ввоза товаров пограничники на самом деле не предоставляли.

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