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Ищем компромисс по ПриватБанку: премьер рассказал о переговорах с Коломойским

12:40
Поиск компромиссов выглядит так - фото 1
Поиск компромиссов выглядит так

Назначенный Владимиром Зеленским и "Слугами народа" премьер-министр Алексей Гончарук напрямую заявляет о поиске компромиссов с олигархом, который сознательно банкротил крупнейший банк страны.

Утверждения главы Кабмина фактически свидетельствуют о том, что речь не идет о расследовании уголовных преступлений Коломойского и его команды, а о том, что без согласования с олигархом новая власть действовать не собирается.

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В принципе, озвученное Гончаруком и без того было понятно, ведь только лишь за последние пару месяцев Коломойский насогласовывал себе государственных заказов на миллиарды гривен, а также добился снятия с себя огромных долговых обязательств.

В интервью изданию Finacial Times премьер-министр фактически откровенно признался в плотной работе с Коломойским:

- Я полностью убежден, что нам нужно сосредоточиться на экономическом росте, искать общие решения, а не тратить наши ресурсы на борьбу друг с другом. Поэтому я очень положительно отношусь к любой риторике, направленной на поиск компромисса. На поиске компромиссов с Коломойским по делу "ПриватБанка" очень настаивает Владимир Зеленский.

Журналисты же американского издания напомнили Гончаруку, что в МВФ без обиняков поясняли, что отмена национализации банка приведет к потере программы финансирования.

Как известно, в 2016-м году НБУ признал "ПриватБанк" неплатежеспособным из-за хищений бывшими владельцами 5,5 миллиарда долларов рефинансирования. Национализация была ключевым требованием МВФ, поэтому государство отстранило Коломойского и Боголюбова от управления активами. В то же время олигарх несколько лет пытался вернуть себе банк, но сделать это не мог аж до тех пор, пока в лидеры президентской гонки не выбился подконтрольный ему Владимир Зеленский. Тогда же один суд за другим начал принимать решения в пользу Коломойского. Кроме того, олигарх сумел добиться снятия с себя личных обязательств по возвратам многих кредитов, полученных его предприятиями.

Сначала служители Фемиды признали, что банк перед национализацией был платежеспособным, а, следовательно, национализация была "незаконной". Затем с олигарха сняли ответственность за невозврат государству взятых под личные гарантии кредиты. Речь идет о миллиардах гривен.

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Игорь Коломойский Алексей Гончарук премьер-министр МВФ ПриватБанк Новости
Finacial Times
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