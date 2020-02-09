Из-за коронавируса в Китае сворачивают производство мировые гиганты

Из-за китайского коронавируса остановилось производство айфонов и другой техники

Власти Китая распорядились временно закрыть заводы крупнейших международных фирм, чтобы обезопасить миллионы людей от угрозы заражения новым коронавирусом. Теперь всколыхнувшая КНР эпидемия напрямую ударит по экономике всего мира.

Как утверждают китайские журналисты, лидеру производства компьютерных комплектующих Foxconn запретили возобновить изготавливать продукцию на заводах в КНР.

Завод занимается производством также и iPhone. Кроме того, прекращена деятельность предприятий, где изготавливают технику Canon, Xiaomi и других брендов.

"Эксперты провели инспекции на заводах в городе Шэньчжэнь, и сообщили компании, что на ее заводах "высок риск коронавирусной инфекции", что делает их непригодными для перезапуска производства", - написали местные СМИ о ситуации на заводе Foxconn.

Аналогичная ситуация наблюдается и в других компаниях.

С учетом того, какое количество, к примеру, новых айфонов продается ежедневно по всему миру, закрытие заводов в Китае может принести американской компании колоссальные убытки. Если остановка заводов продлится еще хотя бы неделю, а шансы на это весьма велики, клиенты "яблока" столкнутся со сложностями при покупке новой продукции гиганта. В Украине же продавцы наверняка взвинтят ценники на гаджеты, ведь отсутствие их поставок на рынок наши реализаторы рассматривают исключительно как возможность нажиться на клиентах.

По состоянию на воскресенье, 9 февраля, количество погибших от заражения недавно открытым штаммом коронавируса 2019-nCoV составляет 811 человек. Всего же зафиксировано 37198 случаев заражения коронавирусом.

Отметим, что на данный момент в нашей стране не зафиксированы случаи заболевания на китайский коронавирус. Ранее сообщалось, что 1 февраля в аэропорт "Борисполь" обратились 2 пассажира с подозрением на заболевание 2019-nCoV. К счастью, опасения врачей не подтвердились: больным был поставлен диагноз ОРВИ.

А пока наше правительство продолжает мониторить ситуацию и уже приняло определенные меры для обеспечения безопасности граждан страны. В частности, 3 февраля Кабмин утвердил план по борьбе с коронавирусом в Украине и создал штаб для противодействия болезни во главе с премьер-министром Алексеем Гончаруком.

При этом фактически Украина готова к предотвращению распространения болезни в случае ее проявления лишь на словах чиновников.