Из Киева в Кишинев можно будет доехать за 5 часов. Когда-нибудь

Дружбе крепнуть / Офис президента

Во вторник, 12 января, в Киеве с официальным визитом гостила президент Молдовы Майя Санду. Одним из итогов ее появления в столице Украины стало объявление о громком инфраструктурном проекте.

Президент Владимир Зеленский после подписания с Президентом Республики Молдова Майей Санду в Киеве двусторонних документов заявил, что две страны намерены построить современную магистраль.

Эта затея двух президентов позволит сократить продолжительность поездок между столицами двух государств до 5 часов.

"У нас есть амбициозная идея - это строительство современной магистрали, которая соединит Киев и Кишинев. С этой целью мы обсудили строительство пограничного мостового перехода через реку Днестр. Это сократит путешествие между столицами наших государств до 5 часов", - сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что такой проект будет способствовать активизации торговли между странами, упрощению транзита и улучшению межличностных контактов.

Шикарная новость несколько омрачается тем, что пока не известно, когда этот проект будет реализован. Тем не менее, это безусловный позитив на фоне жуткого кризиса и падения украинской экономики, которая существенно пострадала от пандемии коронавируса.

Напомним, что Майя Санду свой первый официальный визит после избрания совершила именно в Украину, что говорит о важности связей двух государств. Возможно, будущая трасса их укрепит еще больше.