Из Киева в Кишинев можно будет доехать за 5 часов. Когда-нибудь
Во вторник, 12 января, в Киеве с официальным визитом гостила президент Молдовы Майя Санду. Одним из итогов ее появления в столице Украины стало объявление о громком инфраструктурном проекте.
Президент Владимир Зеленский после подписания с Президентом Республики Молдова Майей Санду в Киеве двусторонних документов заявил, что две страны намерены построить современную магистраль.
Эта затея двух президентов позволит сократить продолжительность поездок между столицами двух государств до 5 часов.
Президент подчеркнул, что такой проект будет способствовать активизации торговли между странами, упрощению транзита и улучшению межличностных контактов.
Шикарная новость несколько омрачается тем, что пока не известно, когда этот проект будет реализован. Тем не менее, это безусловный позитив на фоне жуткого кризиса и падения украинской экономики, которая существенно пострадала от пандемии коронавируса.
Напомним, что Майя Санду свой первый официальный визит после избрания совершила именно в Украину, что говорит о важности связей двух государств. Возможно, будущая трасса их укрепит еще больше.