Ивана Купала 2019 - Чем заняться и куда пойти в Киеве

Ивана Купала 2019 - пароли и явки те же

В ночь с 6 на 7 июля в Украине отмечают один из самых загадочных праздников - Ивана Купала. Как это сделать правильно и без особого удара по бюджету - читайте на Без Табу.

Ивана Купала - история и обычаи

История праздника - очень давняя и таинственная. Изначально это был языческий праздник древних славян и был посвящен летнему солнцестоянию. По верованиям предков, в этот день силы природы достигали своего пикового могущества и силы. Именно от этих верований берут начало легенды про цветок папоротника и прочие чудеса.

Не в силах бороться с мавками, русалками и языческими прыжками через костер, православная церковь решила приватизировать праздник и объявила его днем памяти Иоанна Крестителя, которого считают предтечей Христианства. Таким образом состоялся компромисс, плодом которого и стал праздник Ивана Купала, который мы с большим энтузиазмом празднуем сейчас. Конечно, в современной версии праздника религиозной составляющей минимум - сейчас он все больше про веселье и молодость. Хотя, гадания и предсказания никто не отменял.

В 2019 году Ивана Купала отмечают в ночь с 6 на 7 июля - с субботы на воскресенье. В этот день в столице и окрестностях запланировано много всего интересного. О самых заметных очагах празднования Ивана Купала в Киеве расскажет Без Табу.

Фестиваль KUPALA

Где: Арт-завод Платформа, ул. Беломорская, 1

Когда - 5 июля, начало - 18:00

Цена билетов: 200 грн

Раньше всех отмечать начнут на Арт-заводе "Платформа" на Лесном массиве. Там в ночь с пятницы на субботу пройдет фестиваль KUPALA. Организаторы решили модернизировать праздник, а потому плести венки и прыгать через костры предлагается под электронную музыку и свет лазеров. Конечно, никуда не денется и формат "уличной еды". В общем, все как обычно, но с купальским колоритом.

Ивана Купала Party

Где - SKY family PARK, проспект Романа Шухевича, 2

Когда - 6-7 июня

Цена билетов - 150 грн

Менее пафосно, но не менее ярко обещают встретить купальскую ночь на другом конце Киева - на подступах к Троещине - возле Скай Молла - живая музыка, купания и море веселья.

Фестиваль "Ніч на Івана Купала"2019

Где - Экстрим-парк "X-Park / парк "Муромец"

Когда - 6-7 июня

Цена билетов - от 99 грн и до 1499 грн на компанию из 5 человек на 2 дня фестиваля

Буквально через дорогу и под тем же брендом, но с большим размахом - в парке "Муромец" (бывший - парк "Дружбы народов") - пройдут еще одни гуляния с обязательными концертами, мастер-классами, ярмаркой, фуд-кортом и праздничным костром. Фишкой фестиваля станет выступление звезды 90-х Кати Бужинской.

Ивана Купала в парке Киевская Русь

Где - парк “Киевская Русь“, село Копачев, Киевская область

Когда - 6 - 7 июля с 10:00 до 23:00

Цена билетов - 250 грн, но есть скидки для студентов и школьников, маленьким детям - вообще бесплатно

GPS координаты: 50°8'44''N, 30°28'29''E

Если вы не на машине - от станции метро "Выдубичи" (остановка возле Фуршета) отправляется маршрутка, стоимость проезда 30 грн.

Парк "Киевская Русь" находится далековато, но поездка туда того стоит. Место великолепное и все там сделано аутентично и со знанием дела. Потому если хотите погружения в древность - вам по обуховской трассе в село Копачев - в парк "Киевская Русь".

Кроме традиционных танцев, прыжков через огни будут конные представления, костюмированные шоу, не банальнй фудкорт, средневековая кухня и, внимание, средневековые напитки. Для жаждущих романтики - пляж и ночевка.

Казацкая ночь на Ивана Купайла в Мамаевой слободе

Где - музей живой истории "Мамаева слобода", улица Михаила Донца, 2

Когда - 6-7 июля, с 12:00

Цена билетов - 120 грн

Изюминка празднования - обряды возле истока полумифической киевской реки - Лыбидь. Танцы, жертвоприношения и прочие вещи на берегу озера Красавица. Все это в исполнении настоящих казаков и казачек.

Ивана Купала бесплатно (ну почти)

Ивана Купала в музее Пирогово

Где - Национальный музей народной архитектуры и быта Украины Пирогово, улица Академика Тронько

Когда - 6-7 июля

Цена билетов - 50 грн

Бюджетный вариант, но от этого не самый плохой. В Пирогово не нужен никакой дополнительный антураж - там и без того своя атмосфера застывшего времени. Вы сами можете спланировать себе праздник или же присоединиться к официальной программе.

А когда-то Ивана Купала в Пирогово праздновали вот так:

Ивана Купала в парке Феофания

Где - Парк «Феофания», улица Академика Лебедева, 37

Когда - 6-7 июля

Цена билетов - 30 грн

Обряды, выступление этнических коллективов, венки, гадания, сожжения чучела, дискотека под открытым небом - фуд-корты, правда, с сухим законом - то есть - никакого алкоголя.

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Если же не хотите тратить деньги на входные билеты и прочие шашлыки - вы можете устроить свое персональное празднование. Ограничивает в этом лишь фантазия и нормы общественной морали)