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Истребитель НАТО перехватил самолет с министром обороны РФ

Вчера, 21:00
Самолет Шойгу перехватили истребители НАТО - фото 1
Самолет Шойгу перехватили истребители НАТО

Один из топовых российских террористов настолько привык нарушать законы, что не удерживается от провокаций даже при личных полетах. При этом Шойгу, как и Путин, очень боится за свою жизнь, поэтому охраняют его лайнер истребители ВКС РФ.

Как оказалось, на днях самолет Сергея Шойгу почти залетел на территорию Литвы во время полета из оккупированного Калининграда в Москву.

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Сопровождали борт министра обороны сразу два российских истребителей морской авиации Балтийского флота Су-27. Для чего ему необходим такой эскорт, сказать сложно. Возможно, проблема именно в психологическом состоянии террориста, который боится любых угроз. Других пояснений подобному нет, поскольку такое сопровождение даже столь важного для страны-агрессора лица не является обязательным с военной точки зрения.

А поскольку Шойгу не сумел удержаться от провокации, для отражения возможной атаки русских были подняты в небо истребители НАТО F-18. При этом русские попытались перерезать траекторию полета выпущенного в США многоцелевого истребителя, из-за чего пилоту пришлось маневрировать ради избежания столкновения.

Террористическое ведомство РФ на перехват самолета с министром отреагировало в своем стиле, обвинив во всем силы Североатлантического альянса.

Напомним, недавно по российским самолетам открыли огонь истребители Южной Кореи. Правда, он был лишь предупредительным.

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