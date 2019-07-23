Самолеты Южной Кореи открыли огонь по российскому самолету-нарушителю

ВВС Южной Кореи готовы уничтожать русских

Российские террористы в очередной раз попытались пойти на провокацию и вторглись в воздушное пространство Южной Кореи над Японским морем. Правда, Сеул оказался не очень терпелив к проделкам Кремля, поэтому истребители ВВС страны открыли по русским огонь. Правда, не на поражение.

Инцидент случился во вторник, 23 июля. Российские пилоты по заданию Москвы дважды залетели в воздушное пространство чужой страны, проверяя, хватит ли духу корейцам дать им отпор.

На второй раз возле российских военных самолетов пролетели ракеты. Поняв, что через считанные минуты от них ничего не останется, террористы покинули пределы воздушного пространства Южной Кореи.

По данным министерства национальной обороны страны, в зоне идентификации противовоздушной обороны Кореи ночью находились два китайских самолета и три российских. Пересекал границу только лишь один русский лайнер.

К слову, этот случай был первым, когда Кремль пошел на открытую провокацию в Южной Корее. Ранее самолеты террористов только лишь приближались к воздуному пространству страны.

Теперь же, судя по всему, Путин остановится. Поскольку понимает только язык силы, а южнокорейцы сделают с его истребителями и штурмовиками тоже самое, что и турки, которые просто разнесли в салат Су-24 в ответ на очередной нелегальный пролет над их территорией.

Официальных комментариев от россйиских чиновников по поводу пролета в чужом воздушном пространстве еще не было. А вот власти Южной Кореи собираются информировать о действиях агрессоров все международные инстанции.