Испания закрыла уголовное дело против олигарха Фирташа

Преступления Фирташа в Испании не смогли доказать

В среду, 11 марта, судебное следственное управление № 21 Барселоны сдало в архив уголовное производство, которое было открыто пять лет назад против украинского миллиардера и пророссийского деятеля Дмитрия Фирташа.

Решение о прекращении расследования принял судья Игнасио Санчес, тем самым поставив под удар возможную экстрадицию злоумышленника в США, где ему "светит" длительный тюремный срок.

Как указали журналисты издания El Confidencial, судья сослался на то, что прикрыть дело попросили сами следователи, которые приостановили всяческое по нему движение еще 30 октября прошлого года.

Правоохранители же исходили из выводов Антикоррупционных прокуроров Испании, которые и были инициаторами расследования. Они якобы "не предоставили весомых доказательств вины" Фирташа в отмываниях огромных сумм в Королевстве.

Напомним, за три последних года испанцы пытались дважды добиться экстрадиции олигарха из Австрии, но Земельный суд Вены каждый раз отказывал в выдаче подозреваемого.

Всего же, Фирташ мог быть причастен к отмыванию десятков миллионов долларов путем вложения полученных преступным путем средств в недвижимость и гостиничный бизнес.

Напомним, Фирташа арестовали в Австрии 12 марта 2014 по запросу властей США. Бизнесмена подозревают в даче взятки чиновникам Индии с использованием американских финансовых институтов. 25 июня 2019 г. Верховный суд Австрии поставил точку в деле об экстрадиции олигарха.

По факту, судьба Фирташа предрешена: его будут долго допрашивать против других известных украинцев, подозреваемых в совершении преступлений.