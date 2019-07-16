Экстрадиция Фирташа: адвокаты нашли способ затянуть процесс

Фирташ задержится в Австрии

Находящийся под домашним арестом в Вене украинский олигарх очень не хочет переселяться на шконку в федеральной тюрьме США. Да и свидетельствовать против своих друзей политиков и предпринимателей Дмитрия Левочкина, Рината Ахметова, Игоря Коломойского и других деятелей тоже, наверняка, не желает.

Поэтому представляющие интересы Фирташа в австрийском суде всячески стараются оттянуть момент посадки бизнесмена на самолет с билетом в один конец.

Пресс-секретарь Земельного суда Вены по уголовным делам Кристина Зальцборн сегодня заявила, что не смотря на принятое решение о выдаче Фирташа Штатам, сама экстрадиция затянется и пройдет не в срок.

- В данный момент нет даты выдачи обвиняемого. Он обратился с иском о возобновлении дела, подал множество документов. Учитывая массив информации и новые доказательств, которые добавили к делу, потребуется некоторое время для оценки запроса на повторное открытие, – отметила представитель ведомства.

При этом даже повторное решение суда по поводу поданной сегодня жалобы Фирташ может оспорить в высшей инстанции. Так что, скорее всего, раньше осени ФБР своего подозреваемого точно не дождется.

Напомним, Фирташа арестовали в Австрии 12 марта 2014 по запросу властей США. Бизнесмена подозревают в даче взятки чиновникам Индии с использованием американских финансовых институтов. 25 июня 2019 г. Верховный суд Австрии поставил точку в деле об экстрадиции олигарха.

По факту, судьба Фирташа предрешена: его будут долго допрашивать против других известных украинцев, подозреваемых в совершении преступлений.