война на Донбассе Выборы в Раду 2019 Дмитрий Фирташ Владимир Зеленский

Экстрадиция Фирташа: адвокаты нашли способ затянуть процесс

Вчера, 22:20
Фирташ задержится в Австрии - фото 1
Фирташ задержится в Австрии

Находящийся под домашним арестом в Вене украинский олигарх очень не хочет переселяться на шконку в федеральной тюрьме США. Да и свидетельствовать против своих друзей политиков и предпринимателей Дмитрия Левочкина, Рината Ахметова, Игоря Коломойского и других деятелей тоже, наверняка, не желает.

Поэтому представляющие интересы Фирташа в австрийском суде всячески стараются оттянуть момент посадки бизнесмена на самолет с билетом в один конец.

Фирташа точно экстрадируют: Австрия дала добро

Пресс-секретарь Земельного суда Вены по уголовным делам Кристина Зальцборн сегодня заявила, что не смотря на принятое решение о выдаче Фирташа Штатам, сама экстрадиция затянется и пройдет не в срок.

- В данный момент нет даты выдачи обвиняемого. Он обратился с иском о возобновлении дела, подал множество документов. Учитывая массив информации и новые доказательств, которые добавили к делу, потребуется некоторое время для оценки запроса на повторное открытие, – отметила представитель ведомства.

При этом даже повторное решение суда по поводу поданной сегодня жалобы Фирташ может оспорить в высшей инстанции. Так что, скорее всего, раньше осени ФБР своего подозреваемого точно не дождется.

Напомним, Фирташа арестовали в Австрии 12 марта 2014 по запросу властей США. Бизнесмена подозревают в даче взятки чиновникам Индии с использованием американских финансовых институтов. 25 июня 2019 г. Верховный суд Австрии поставил точку в деле об экстрадиции олигарха.

По факту, судьба Фирташа предрешена: его будут долго допрашивать против других известных украинцев, подозреваемых в совершении преступлений.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Дмитрий Фирташ Австрия суд США Новости
Без Табу
powered by lun.ua
Другое на тему
На Совбезе ООН снова унизили русских - фото 1
Заседание обеспокоенных: на Совбезе ООН русских снова поставили на место
Вчера, 21:40
СБУ накрыла серверы Дарк нета - фото 1
Лейтенант Баканов уничтожил подконтрольный ФСБ Dark Net
Вчера, 19:00
Суд отпустил одного из "Беркутовцев", причастных к убийству 48 активистов - фото 1
Суд выпустил из-под стражи обвиняемого в расстреле 48 активистов "беркутовца"
Вчера, 17:40
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Пенниуорт - самый интригующий проект июля 2019 - фото 1
Что смотреть: Лучшие сериалы июля 2019
14 июля, 17:00
"Очень странные дела". Что будет в 4-м сезоне? - фото 1
Очень странные дела: Что будет в 4 сезоне?
08 июля, 11:40
Ведьмак от Netflix - кто сыграет ваших любимых персонажей - фото 1
Ведьмак: Актерский состав самого ожидаемого сериала
02 июля, 12:55
Загрузка...